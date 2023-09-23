Блінкен закликав Вірменію й Азербайджан повернутись до переговорів

Про це заявив під час пресконференції в Нью-Йорку державний секретар США Ентоні Блінкен, передає Укрінформ.

"Ми хочемо чітко наголосити, що застосування сили є неприйнятним і суперечить зусиллям, які ми докладаємо", - сказав глава американської дипломатії.

Він нагадав, що впродовж останнього тижня мав нагоду поспілкуватися з прем’єр-міністром Вірменії Пашиняном і президентом Азербайджану Алієвим та висловити глибоку стурбованість США у зв’язку з подіями в Нагірному Карабаху.

Блінкен назвав важливим, що обидві країни докладали зусиль, аби знайти взаємоприйнятний і гідний мир у регіоні: "Це те, що відповідає інтересам і Азербайджану, і Вірменії. Обидві сторони інвестували в це, включно з президентом Алієвим і прем’єр-міністром Пашиняном, і це те, над чим ми працювали разом з Євросоюзом".

За словами Блінкена, останній розвиток подій суперечить цим зусиллям. Він також зауважив, що "справедливий і міцний мир, над яким ми працюємо, принесе величезну користь для обох країн у регіоні, а також, я вважаю, значну зміну на краще після трьох років конфлікту".

Держсекретар США також висловив занепокоєння у зв’язку з погіршенням гуманітарної ситуації для населення Нагірного Карабаху, наголосив на необхідності забезпечити доступ гуманітарних організацій до всіх, хто потребує допомоги.

Блінкен підкреслив, що Сполучені Штати перебувають у тісному контакті з усіма сторонами, аби повернутися до переговорів.

Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном

У вівторок, 19 вересня, міністерство оборони Азербайджану оголосило про початок "антитерористичних заходів локального характеру" для відновлення конституційного ладу в Карабаху. У МЗС Вірменії заявили, що таким чином Азербайджан проводить "етнічні чистки".

У центрі Єревана почалися сутички протестувальників з поліцією. Станом на ранок 20 вересня, за даними Радіо Азатутюн, внаслідок зіткнень біля будівлі уряду в Єревані, за попередніми даними, постраждали щонайменше 34 людини, з них 16 - співробітники поліції, 18 - цивільні.

20 вересня, влада Нагірного Карабаху повідомила про припинення вогню. Президент Азербайджану заявив, що "всі завдання в регіоні" були виконані.

Голова МЗС Вірменії Арарат Мірзоян виступив із заявою, у якій закликав ООН створити миротворчу місію у Нагірному Карабасі для забезпечення там стабільності й безпеки.

22 вересня в Азербайджані заявили про амністію вірменським військовим Нагірного Карабаху, які складуть зброю.