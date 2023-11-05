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Оновлено

Блінкен зустрівся з президентом Палестини, - ЗМІ

5 листопада, 2023 неділя
16:44
Війна в Ізраїлі Зустріч Махмуда Аббаса та Ентоні Блінкена в Аммані

У неділю, 5 листопада, держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся в Рамаллі з президентом Палестини Махмудом Аббасом

Про це пише Sky News.

Також зазначається, що близько 200 людей зібралися в місті на знак протесту проти візиту держсекретаря США.

Це перший візит Блінкена до регіону з моменту спалаху конфлікту, а також після візитів до Ізраїлю, де він провів переговори з Біньяміном Нетаньяху, та Йорданії, де він зустрівся з міністрами закордонних справ арабських країн.

Речник Аббаса повідомив, що палестинський президент закликав до "негайного припинення вогню" та надходження гуманітарної допомоги до Гази. Своєю чергою Блінкен підтвердив, що США підтримує доставку життєво необхідної допомоги та відновлення забезпечення основних потреб у Газі.

Держсекретар також наголосив, що палестинців не можна примусово переміщувати.

За словами високопоставлених чиновників Державного департаменту, Блінкен сказав Аббасу, що палестинська влада повинна відігравати центральну роль у майбутньому Гази.

"Майбутнє Гази не було в центрі уваги зустрічі, але палестинська влада, здавалося, була готова зіграти свою роль", - додали чиновники.

Посадовці "обговорили зусилля з відновлення спокою та стабільності на Західному березі, включно з необхідністю зупинити екстремістське насильство проти палестинців". 

Зокрема, президент Палестини звернувся до США з закликом домоглися припинення вогню в Газі через напад на табір біженців. Про це повідомляє Reuters.

У неділю, 5 листопада, речник міністерства охорони здоров'я сектора Газа, яким керує ХАМАС, заявив, що ізраїльські військові завдали удару по табору вночі, в результаті чого загинуло щонайменше 47 осіб.

Президент Палестини Махмуд Аббас зажадав від Ізраїлю негайного припинення вогню на зустрічі з американським дипломатом Ентоні Блінкеном.

Візит Блінкена до Рамалли відбувся в той час, коли люди розбирали завали в пошуках жертв або тих, хто вижив, у таборі біженців Магазі в Газі.

"Всю ніч я та інші чоловіки намагалися витягти мертвих з-під завалів. Ми знаходили дітей, розчленованих, з розірваною плоттю", - розповів 53-річний Саїд аль-Неджма, додавши, що він спав зі своєю сім'єю в їхньому одноповерховому будинку, коли вибух пролунав у його кварталі.

  • Державний секретар США Ентоні Блінкен у п'ятницю, 3 листопада, прибув до Ізраїлю для зустрічі з Нетаньягу, аби обговорити гуманітарне припинення вогню.
  • На зустрічі 4 листопада держсекретаря США Ентоні Блінкена з міністрами закордонних справ арабських країн він підтримав "гуманітарні паузи", але запевнив, що припинення вогню дозволить ХАМАСу перегрупуватись.
Ізраїль
Палестина
США
Ентоні Блінкен
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