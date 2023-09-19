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Блінкен зустрівся з віцепрезидентом Китаю, щоб обговорити напружені відносини між країнами

19 вересня, 2023 вiвторок
00:21
Світ Китай та США

18 вересня на полях Генасамблеї ООН відбулася зустріч держсекретаря США Ентоні Блінкеном з віцепрезидентом Китаю Хань Чженем

Про це повідомляє Bloomberg.

Хань Чжен сказав, що китайсько-американські відносини стикаються з багатьма труднощами та проблемами, але обидві країни мають шукати компроміси.

"Від нас обох потрібно проявити більше щирості, більше зусиль і піти назустріч один одному", - звернувся він до Блінкена.

Блінкен відповів, що США можуть спиратися на нещодавню співпрацю з Китаєм, щоб переконатися у відкритості комунікації і відповідальності у керуванні відносинами між країнами.

Це була перша зустріч представників двох країн за останні місяці. Але у листопаді можливий візит китайського лідера Сі Цзіньпіна до Сан-Франциско на економічний саміт.

Наразі у американсько-китайських відносинах присутня геополітична напруженість через питання Тайваню, торгівлі, прав людини та впливу на економічний спаду Китаю. Пекін сподівається, що США виконають "прагматичні заходи для досягнення здорового та стабільного розвитку американо-китайських відносин".

"Світ очікує від нас відповідального ставлення до наших відносин. Сполучені Штати налаштовані робити саме це", — сказав Блінкен перед початком переговорів.

  • 31 серпня адміністрація президента США Джо Байдена схвалила військову передачу допомоги Тайваню за програмою зовнішнього військового фінансування, або FMF, яка призначена для суверенних держав.
  • Китай закликав своїх громадян долучатися до контршпигунської діяльності, що стурбувало Штати. У відповідь на це, США заявили, що уважно стежать за виконанням розширеного закону Пекіна про боротьбу зі шпигунством.
Китай
політика
Генасамблея ООН
США
Ентоні Блінкен
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