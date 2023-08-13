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Війна з Росією: хроніка
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Близька до Пашинського компанія "Українська бронетехніка" забезпечила критичні надходження зброї та стала найбільшим приватним постачальником Міноборони України, - New York Times

13 серпня, 2023 неділя
19:53
Війна з Росією Сергій Пашинський

У перші тижні широкомасштабного вторгнення РФ в Україну, коли російська армія наступала на Київ, український уряд потребував зброї, і швидко. Великі поставки НАТО ще не почалися, і країна вкрай потребувала боєприпасів радянського калібру

Про це із посиланням на заступника міністра оборони України Володимира Гаврилова, пишуть журналісти New York Times.

Як зазначається, Збройні сили України значною мірою покладалися на боєприпаси радянського калібру, а велика кількість запасів таких боєприпасів була наявна в країнах колишнього соціалістичного табору, включно з тими, які не бажають протистояти Росії, продаючи зброю Україні.

Зокрема, найважливіший постачальник боєприпасів радянського калібру - Болгарія, відмовилася продавати напряму Україні, побоюючись засмутити Росію.

В таких умовах й за таких гострих потреб у лютому 2022 року українські урядовці вирішили залучити якомога більше торговців зброєю та скасували деякі правила отримання ліцензій на імпорт озброєння. 

Втім, як зазначається у матеріалі, такий підхід не дав очікуваних результатів. Хоча на дзвінок відгукнулися тисячі брокерів, згадує заступник міністра Гаврилов, - за його словами лише 10-15 відсотків змогли знайти обіцяні боєприпаси, а фактично доставлено лише близько половини від того, що знайшли.

"У нас були випадки, коли дві держкомпанії змагалися за одні й ті ж партії озброєння", - додає заступник міністра оборони Гаврилов, що, за його словами, призводило до зростання цін.

Одним із тих, до кого також звернулося Міністерство оборони, був Сергій Пашинський, колишній депутат (голова Комітету нацбезпеки і оборони Верховної Ради України попереднього скликання - ред.) парламенту.

Компанія-учасник асоціації оборонних підприємств, яку очолює Пашинський (приватна компанія ТОВ "Українська бронетехніка"), мала контакти в Болгарії, які, як зазначають журналісти, дозволили пріоритезувати постачання озброєння в Україну попри складні внутрішньополітичні умови в самій Болгарії.

Справа в тому, що коаліційний уряд Болгарії включав історично дружню до Росії партію, яка не погоджувалася надсилати зброю в Україну, тому було погоджено обхідний шлях, який дозволив Болгарії офіційно заперечувати, що вона озброювала Україну: уряд схвалив експорт до інших країн Європейського Союзу, у тому числі до Польщі. Таким чином абсолютна більшість озброєння із Болгарії потрапляє в Україну шляхом реекспорту через інші країни ЄС, що створює додаткову логістику й посередників, але цей шлях залишається єдиним шляхом, яким зброя з Болгарії потрапляє в Україну, зазначають автори New York Times в іншому матеріалі на цю тему.

New York Times пише, що за вісімнадцять місяців великої війни ТОВ "Українська бронетехніка" стала найбільшим приватним постачальником зброї в Україну із загальним обсягом поставок для Міністрества оборони України в понад 350 мільйонів доларів.

Журналісти New York Times, аналізуючи результати аудиту діяльності Міністерства оборони України в 2022 році, дійшли висновку, що ТОВ "Українська бронетехніка" працювала надійніше за державні компанії та із найвищим відсотком виконаних контрактів й найнижчим відсотком дебіторської заборгованості. 

зброя
Міністерство оборони
Болгарія
Міністр оборони України
зброя для України
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