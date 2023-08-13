Про це із посиланням на заступника міністра оборони України Володимира Гаврилова, пишуть журналісти New York Times.

Як зазначається, Збройні сили України значною мірою покладалися на боєприпаси радянського калібру, а велика кількість запасів таких боєприпасів була наявна в країнах колишнього соціалістичного табору, включно з тими, які не бажають протистояти Росії, продаючи зброю Україні.

Зокрема, найважливіший постачальник боєприпасів радянського калібру - Болгарія, відмовилася продавати напряму Україні, побоюючись засмутити Росію.

В таких умовах й за таких гострих потреб у лютому 2022 року українські урядовці вирішили залучити якомога більше торговців зброєю та скасували деякі правила отримання ліцензій на імпорт озброєння.

Втім, як зазначається у матеріалі, такий підхід не дав очікуваних результатів. Хоча на дзвінок відгукнулися тисячі брокерів, згадує заступник міністра Гаврилов, - за його словами лише 10-15 відсотків змогли знайти обіцяні боєприпаси, а фактично доставлено лише близько половини від того, що знайшли.

"У нас були випадки, коли дві держкомпанії змагалися за одні й ті ж партії озброєння", - додає заступник міністра оборони Гаврилов, що, за його словами, призводило до зростання цін.

Одним із тих, до кого також звернулося Міністерство оборони, був Сергій Пашинський, колишній депутат (голова Комітету нацбезпеки і оборони Верховної Ради України попереднього скликання - ред.) парламенту.

Компанія-учасник асоціації оборонних підприємств, яку очолює Пашинський (приватна компанія ТОВ "Українська бронетехніка"), мала контакти в Болгарії, які, як зазначають журналісти, дозволили пріоритезувати постачання озброєння в Україну попри складні внутрішньополітичні умови в самій Болгарії.

Справа в тому, що коаліційний уряд Болгарії включав історично дружню до Росії партію, яка не погоджувалася надсилати зброю в Україну, тому було погоджено обхідний шлях, який дозволив Болгарії офіційно заперечувати, що вона озброювала Україну: уряд схвалив експорт до інших країн Європейського Союзу, у тому числі до Польщі. Таким чином абсолютна більшість озброєння із Болгарії потрапляє в Україну шляхом реекспорту через інші країни ЄС, що створює додаткову логістику й посередників, але цей шлях залишається єдиним шляхом, яким зброя з Болгарії потрапляє в Україну, зазначають автори New York Times в іншому матеріалі на цю тему.

New York Times пише, що за вісімнадцять місяців великої війни ТОВ "Українська бронетехніка" стала найбільшим приватним постачальником зброї в Україну із загальним обсягом поставок для Міністрества оборони України в понад 350 мільйонів доларів.

Журналісти New York Times, аналізуючи результати аудиту діяльності Міністерства оборони України в 2022 році, дійшли висновку, що ТОВ "Українська бронетехніка" працювала надійніше за державні компанії та із найвищим відсотком виконаних контрактів й найнижчим відсотком дебіторської заборгованості.