"Близький Схід на межі прірви": в ООН заявили, що в секторі Гази бракує мішків для тіл
Спеціальне агентство ООН у справах палестинських біженців попередило, що в секторі Гази, про блокаду якого оголосив Ізраїль, не вистачає мішків для трупів
Про це пише Politico.
"Кількість вбитих зростає. У Газі не вистачає мішків для трупів. У Газі немає електрики, що ставить життєво важливі послуги, включаючи охорону здоров'я, водопостачання і санітарію, на межу колапсу і погіршує продовольчу безпеку", – йдеться у звіті ООН.
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш своєю чергою зазначив, що "Близький Схід на межі прірви".
Згідно зі звітом ООН, відтоді, як ХАМАС здійснив атаку на Ізраїль 7 жовтня, було вбито 1400 ізраїльтян і 2329 палестинців.
- 9 жовтня міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант віддав наказ військовим узяти сектор Гази в повну блокаду. "Не буде ні електрики, ні їжі, ні палива. Ми боремося з нелюдами й діємо відповідно до цього", - зазначив чиновник.
- Папа Римський Франциск висловив стурбованість блокадою сектора Гази й закликав сторони конфлікту до миру.
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