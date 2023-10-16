"Близький Схід на межі прірви": в ООН заявили, що в секторі Гази бракує мішків для тіл

Про це пише Politico.

"Кількість вбитих зростає. У Газі не вистачає мішків для трупів. У Газі немає електрики, що ставить життєво важливі послуги, включаючи охорону здоров'я, водопостачання і санітарію, на межу колапсу і погіршує продовольчу безпеку", – йдеться у звіті ООН.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш своєю чергою зазначив, що "Близький Схід на межі прірви".

Згідно зі звітом ООН, відтоді, як ХАМАС здійснив атаку на Ізраїль 7 жовтня, було вбито 1400 ізраїльтян і 2329 палестинців.

9 жовтня міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант віддав наказ військовим узяти сектор Гази в повну блокаду. "Не буде ні електрики, ні їжі, ні палива. Ми боремося з нелюдами й діємо відповідно до цього", - зазначив чиновник.

Папа Римський Франциск висловив стурбованість блокадою сектора Гази й закликав сторони конфлікту до миру.

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