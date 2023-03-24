Близько 10 літаків Су-35 атакували Сумщину, "шахеди" - Кривий Ріг, а на Одещині збили ракети Х-59: Ігнат про нічну активність РФ
Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів про нічну атаку російської армії, близько 10 літаків Су-35 атакували Сумщину, "шахеди" - Кривий Ріг
Про це сказав Ігнат в ефірі телемарафону.
"Почалося все, мабуть, таки з вечора, коли противник атакував Одеську область. Знищено дві ракети Х-59. Також атака продовжилась і з півночі нашої країни, близько 10 літаків Су-35, це російські новітні винищувачі, атакували Сумську область керованими авіаційними бомбами, про які ми згадували в ефірі телемарафону. Це надзвичайно велика загроза, коли керовані авіаційні бомби, плануючі бомби можуть летіти далеко, а літаки не входять в зону ураження нашої протиповітряної оборони. Це потужна зброя", - каже Ігнат.
Спікер командування Повітряних сил ЗСУ заявив, що противник випустив понад 10 керованих бомб по об'єктах на Сумщині.
Також російські загарбники під час атаки застосували протилокаційну ракету Х-31.
"На, жаль є і "шахеди", які атакували північ країни й також Кривий Ріг. Є влучання в певні об'єкти. Там, попередньо, за інформацією місцевої влади, без жертв людських", - додав Ігнат.
- У четвер увечері, 23 березня, російські окупанти намагалися атакувати Одеську область із Су-35 із напрямку Чорного моря.
- У ніч з 23 на 24 березня російський агресор запустив по Кривому Рогу дрони-камікадзе. У результаті чого зафіксовано влучання 5 дронів, один збили ЗСУ.
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