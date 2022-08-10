Близько 10 людей загинуло в чергах на евакуацію в Запорізькій області, - мер Мелітополя Федоров

Про це в ефірі Еспресо повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Єдиний шлях, який ми радимо нашим людям, це евакуація з тимчасово окупованих територій. Це вкрай складно, тому що рашисти використовують наших мешканців як живий щит і їхню концетрацію в місті Василівка під час евакуації, де зараз сконцентровано більш ніж 5 тисяч мешканців", - сказав він.

Федоров розповів, що українці помирають в черзі на евакуацію.

"Є страшні приклади, коли 9 серпня новонароджена дитина потрапила в лікарню з сонячним опіком і ми чітко розуміємо, що вже близько 10 людей загинуло, не дочекавшись евакуації. 9 серпня також було артилерією розстріляно автобус, який проїжджав "сіру зону", рашисти навмисно відкрили вогонь", - зазначив мер.

На його думку, їхати на вільну територію точно безпечніше, бо для ворога цивільне населення нічого не вартує.