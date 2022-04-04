Близько 17 тис. українських біженців прибули до Греції, - міністерство цивільного захисту країни
Станом на 4 квітня до Греції прибуло 16 730 біженців з України, 5 117 з них - неповнолітні.
Про це повідомляє Greek City Times з посиланням на міністерство з питань цивільного захисту країни.
Впродовж минулої доби, 3 квітня, до Греції в’їхали 299 українських біженців, з них 81 є неповнолітніми.
За даними ООН з України виїхали понад чотири мільйони українців, це становить майже 10% населення країни. Швидкість і масштаби потоку біженців є безпрецедентними в Європі з часів Другої світової війни.
Майже шість з 10 українських біженців вирушили до Польщі. Це близько 2,3 мільйона людей. У країні вже була сформована українська громада з 1,5 мільйона людей, переважно трудових мігрантів.
Зазначають, що з початку війни 364 тисяч людей в'їхали на територію України з Польщі. Зазвичай це українці, які працювали у Польщі, але повернулися, щоб подбати про свої сім’ї або відвезти їх за кордон. Але були й біженці, які вирішили повернутися додому.
Європейський комісар з внутрішніх справ Йлва Йоханссон заявила що ЄС має заохочувати біженців, які перебувають у Польщі, рухатися на захід до інших країн Євросоюзу.
Окрім Польщі, понад 600 000 українських біженців дісталися Румунії, майже 365 000 переїхали до Угорщини та 280 000 до Словаччини.
- Нагадаємо, 18 березня Греція запропонувала відбудувати розбомблений росіянами пологовий будинок у Маріуполі.
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