Близько 17 тис. українських біженців прибули до Греції, - міністерство цивільного захисту країни

Про це повідомляє Greek City Times з посиланням на міністерство з питань цивільного захисту країни.



Впродовж минулої доби, 3 квітня, до Греції в’їхали 299 українських біженців, з них 81 є неповнолітніми.



За даними ООН з України виїхали понад чотири мільйони українців, це становить майже 10% населення країни. Швидкість і масштаби потоку біженців є безпрецедентними в Європі з часів Другої світової війни.



Майже шість з 10 українських біженців вирушили до Польщі. Це близько 2,3 мільйона людей. У країні вже була сформована українська громада з 1,5 мільйона людей, переважно трудових мігрантів.



Зазначають, що з початку війни 364 тисяч людей в'їхали на територію України з Польщі. Зазвичай це українці, які працювали у Польщі, але повернулися, щоб подбати про свої сім’ї або відвезти їх за кордон. Але були й біженці, які вирішили повернутися додому.



Європейський комісар з внутрішніх справ Йлва Йоханссон заявила що ЄС має заохочувати біженців, які перебувають у Польщі, рухатися на захід до інших країн Євросоюзу.



Окрім Польщі, понад 600 000 українських біженців дісталися Румунії, майже 365 000 переїхали до Угорщини та 280 000 до Словаччини.

Нагадаємо, 18 березня Греція запропонувала відбудувати розбомблений росіянами пологовий будинок у Маріуполі.