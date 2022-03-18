Греція пропонує відбудувати розбомблений пологовий будинок у Маріуполі
Греція запропонувала відбудувати розбомблений росіянами пологовий будинок у Маріуполі
Про це повідомив у своєму твіттері премʼєр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс.
"Греція готова відбудувати пологовий будинок у Маріуполі - центрі грецької меншини в Україні, дорогому нашому серцю місті і символі варварства війни", - пише він.
- Росіяни здійснили авіаналіт на пологовий будинок у Маріуполі, щонайменше 17 постраждалих.
- Кулеба відреагував на бомбардування Маріупольського театру.
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