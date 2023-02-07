Близько 20 людей втекли з в'язниці після землетрусу в Сирії, серед них - імовірні бойовики ІД, - ЗМІ
Близько 20 людей, яких вважають бойовиками терористичної організації "Ісламська держава", втекли з в'язниці після землетрусу в Сирії 6 лютого
Про це інформує France 24.
Після землетрусу у Сирії постраждала в'язниця у місті Раджу: тріснули стіни та двері. Про це виданню повідомив один з її працівників. Він зазначив, що ув'язнені розпочали бунт і взяли під свій контроль частину в'язниці. Згодом близько 20 ув'язнених втекли.
"Вважається, що вони є бойовиками "Ісламської держави", - сказав працівник в'язниці.
Він також додав, що в'язниця військової поліції у місті Раджу розташована поблизу турецького кордону. У ній утримується близько 2 тис. ув'язнених. Щонайменше 1300 з них підозрюють у причетності до терористичної організації "Ісламська держава". Також у цій в'язниці утримують бійців сил, які очолюють курди.
Своєю чергою Сирійська обсерваторія з дотримання прав людини, що розміщена в Британії, заявила, що не може перевірити, чи втекли полонені. Проте вона підтвердила, що у в'язниці був заколот.
Видання повідомляє, що інцидент у Раджу стався після атаки "Ісламської Держави" у грудні 2022 року на охоронний комплекс у колишній де-факто столиці Сирії Рака. Цей напад мав на меті звільнити джихадистів з в'язниці. Тоді в результаті зірваного штурму було вбито шість членів очолюваних курдами сил безпеки, які контролювали територію.
- 6 лютого потужний землетрус у Туреччині та Сирії забрав життя щонайменше понад 4,2 тис. людей.
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