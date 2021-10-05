Близько 216 тис. дітей стали жертвами сексуального насильства з боку католицьких священників у Франції, - розслідування
Близько 216 тис. дітей стали жертвами сексуального насильство з боку священників Французької католицької церкви з 1950 року
Про це йдеться у звіті слідчої комісії, передає Радіо Свобода.
У документі йдеться, що більшість жертв – хлопчики, чимало з них - від 10 до 13 років.
За інформацією слідчої комісії, до злочинів могли бути причетні від 2900 до 3200 священників.
Незалежне розслідування було ініційоване католицькою церквою Франції у 2018 році.
Комісія вивчала судові, поліцейські та церковні архіви, спілкувалася з потерпілими та свідками.
Більшість справ не можуть бути розглянуті через строки давності.
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