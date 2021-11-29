Близько 250 нардепів підтримають проєкт держбюджету-2022, - Арахамія
Голова фракції "Слуга Народу" у Верховній Раді Давид Арахамія вважає, що проєкт державного бюджету на 2022 рік підтримають 245-250 народних депутатів
Про це депутат заявив на брифінгу після засідання фракції "Слуга Народу", передає Еспресо.TV.
"Думаю, що за бюджет буде більше голосів (ніж лише фракції, - ред.). У мене відчуття, що десь 245-250 (буде голосів за проєкт держбюджету на 2022 рік - ред.)", - зазначив Арахамія.
Він додав, що у фракції вистачить голосів для ухвалення бюджету та долучаться ще нардепи.
Голова фракції не виключив, що розгляд документу в другому читанні може затягнутися.
"Такі ризики є. Усі депутати повідомлені: якщо такі ризики спрацюють, тоді всі січневі свята вони будуть святкувати у стінах Верховної Ради. Це три підряд тижні розгляду бюджету – і опозиція, і коаліція, і всі разом… Тому я вважаю, що всі будуть за те, щоб проголосувати його післязавтра", - сказав Арахамія.
Верховна Рада 2 листопада прийняла у першому читанні проєкт державного бюджету на 2022 рік.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.1
Купівля 27.1Продаж 27.37
-
EUR
Купівля 30.44Продаж 30.9
- Актуальне
- Важливе