Близько 250 нардепів підтримають проєкт держбюджету-2022, - Арахамія

Про це депутат заявив на брифінгу після засідання фракції "Слуга Народу", передає Еспресо.TV.

"Думаю, що за бюджет буде більше голосів (ніж лише фракції, - ред.). У мене відчуття, що десь 245-250 (буде голосів за проєкт держбюджету на 2022 рік - ред.)", - зазначив Арахамія.

Він додав, що у фракції вистачить голосів для ухвалення бюджету та долучаться ще нардепи.

Голова фракції не виключив, що розгляд документу в другому читанні може затягнутися.

"Такі ризики є. Усі депутати повідомлені: якщо такі ризики спрацюють, тоді всі січневі свята вони будуть святкувати у стінах Верховної Ради. Це три підряд тижні розгляду бюджету – і опозиція, і коаліція, і всі разом… Тому я вважаю, що всі будуть за те, щоб проголосувати його післязавтра", - сказав Арахамія.



Верховна Рада 2 листопада прийняла у першому читанні проєкт державного бюджету на 2022 рік.