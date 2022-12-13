Близько 250 поранених і 60 ліквідованих ворогів: у Генштабі підтвердили втрати росіян на Запоріжжі та Луганщині за кілька днів
Генштаб підтвердив ураження 11 грудня пункту дислокації ворога в Кадіївці, що на Луганщині, та у кількох населених пунктах Запоріжжя. Загальні втрати ворога склали понад 250 поранених і 60 ліквідованих осіб
Про це Генштаб повідомляє у facebook.
Зазначається, що в результаті ураження пункту дислокації особового складу росіян, 11 грудня в районі населеного пункту Кадіївка Луганської області противник втратив до 60 військовослужбовців вбитими та до 100 - пораненими.
Також, було підтверджено ураження противника в Запорізькій області.
В Мелітополі було знищено керівний склад 58 армії. В районах населених пунктів Енергодар, Токмак та Гуляйполе знищено три артилерійські установки, до 10 одиниць військової техніки різного типу та поранено близько 150 військовослужбовців противника.
- У неділю, 11 грудня, голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що на базі вагнерівців у тимчасово окупованій Кадіївці сталася "бавовна".
- Ввечері 10 грудня українські захисники завдали влучних ударів по окупаційних військах у Мелітополі.
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