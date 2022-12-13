Про це Генштаб повідомляє у facebook.

Зазначається, що в результаті ураження пункту дислокації особового складу росіян, 11 грудня в районі населеного пункту Кадіївка Луганської області противник втратив до 60 військовослужбовців вбитими та до 100 - пораненими.

Також, було підтверджено ураження противника в Запорізькій області.

В Мелітополі було знищено керівний склад 58 армії. В районах населених пунктів Енергодар, Токмак та Гуляйполе знищено три артилерійські установки, до 10 одиниць військової техніки різного типу та поранено близько 150 військовослужбовців противника.

У неділю, 11 грудня, голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що на базі вагнерівців у тимчасово окупованій Кадіївці сталася "бавовна".

Ввечері 10 грудня українські захисники завдали влучних ударів по окупаційних військах у Мелітополі.

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