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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Близько 26 350 військових, 1187 танків і 160 гелікоптерів: Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ за час повномасштабного вторгнення в Україну

Близько 26 350 військових, 1187 танків і 160 гелікоптерів: Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ за час повномасштабного вторгнення в Україну

11 травня, 2022 середа
09:38
війна з Росією втрати окупантів

За час повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила близько 26 350 військових, 1187 танків, 528 систем артилерії, 390 безпілотників й 160 гелікоптерів

Про це у фейсбуці повідомив Генштаб ЗСУ.

З 24 лютого до 11 травня окупанти втратили:

  • особового складу - близько 26 350 (+350) військових;
  • танків - 1187 (+17) од.;
  • бойових броньованих машин - 2856 (+48) од.; 
  • артилерійських систем - 528 (+9) од.; 
  • реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) - 185 (+0) од.;
  • засоби ППО - 87 (+0) од.;
  • літаків - 199 (+0) од.;
  • гелікоптерів - 160 (+2) од.;
  • безпілотників (БПЛА) оперативно-тактичного рівня - 390 (+10) од.;
  • крилатих ракет - 94 (+0) од.;
  • кораблів/катерів - 12 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 1997 (+17) од.;
  • спеціальної техніки - 41 (+0) од.;

Упродовж 10 травня найблільших вітрат окупанти зазнали на Новопавлівському, Курахівському та Сєвєродонецькому напрямках.

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