Про це у фейсбуці повідомив Генштаб ЗСУ.

З 24 лютого до 11 травня окупанти втратили:

особового складу - близько 26 350 (+350) військових;

танків - 1187 (+17) од.;

бойових броньованих машин - 2856 (+48) од.;

артилерійських систем - 528 (+9) од.;

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) - 185 (+0) од.;

засоби ППО - 87 (+0) од.;

літаків - 199 (+0) од.;

гелікоптерів - 160 (+2) од.;

безпілотників (БПЛА) оперативно-тактичного рівня - 390 (+10) од.;

крилатих ракет - 94 (+0) од.;

кораблів/катерів - 12 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 1997 (+17) од.;

спеціальної техніки - 41 (+0) од.;

Упродовж 10 травня найблільших вітрат окупанти зазнали на Новопавлівському, Курахівському та Сєвєродонецькому напрямках.

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