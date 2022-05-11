Близько 26 350 військових, 1187 танків і 160 гелікоптерів: Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ за час повномасштабного вторгнення в Україну
За час повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила близько 26 350 військових, 1187 танків, 528 систем артилерії, 390 безпілотників й 160 гелікоптерів
Про це у фейсбуці повідомив Генштаб ЗСУ.
З 24 лютого до 11 травня окупанти втратили:
- особового складу - близько 26 350 (+350) військових;
- танків - 1187 (+17) од.;
- бойових броньованих машин - 2856 (+48) од.;
- артилерійських систем - 528 (+9) од.;
- реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) - 185 (+0) од.;
- засоби ППО - 87 (+0) од.;
- літаків - 199 (+0) од.;
- гелікоптерів - 160 (+2) од.;
- безпілотників (БПЛА) оперативно-тактичного рівня - 390 (+10) од.;
- крилатих ракет - 94 (+0) од.;
- кораблів/катерів - 12 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 1997 (+17) од.;
- спеціальної техніки - 41 (+0) од.;
Упродовж 10 травня найблільших вітрат окупанти зазнали на Новопавлівському, Курахівському та Сєвєродонецькому напрямках.
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