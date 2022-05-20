Близько 28,7 тис. окупантів, 1263 танки, 204 літаки і 168 гелікоптерів: Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ за час повномасштабної війни проти України
З 24 лютого до 20 травня окупанти втратили близько 28,7 тис. військових, 1263 танки, 460 БПЛА, 204 літаки й 168 гелікоптерів
Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.
За час повномасштабного вторгнення в Україну РФ орієнтовно втратила:
- особового складу - близько 28,7 тис. (+200) окупантів;
- танків - 1263 (+9) од.;
- бойових броньованих машин - 3090 (+27) од.;
- артилерійських систем - 596 (+1) од.;
- реактивних систем залпового вогню - 200 (+1) од.;
- засобів ППО - 93 (+0) од.;
- літаків - 204 (+1) од.;
- гелікоптерів - 168 (+1) од.;
- БПЛА (безпілотників) оперативно-тактичного рівня - 460 (+5) од.;
- крилатих ракет - 103 (+0) од.;
- кораблів/катерів - 13 (+0) од.;
- автомобільної техніки й автоцистерн - 2162 (+5) од.;
- спеціальної техніки - 43 (+0) од.
Упродовж 19 травня найбільших втрат окупанти зазнали на Бахмутському напрямку.
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