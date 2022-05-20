Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

За час повномасштабного вторгнення в Україну РФ орієнтовно втратила:

особового складу - близько 28,7 тис. (+200) окупантів;

танків - 1263 (+9) од.;

бойових броньованих машин - 3090 (+27) од.;

артилерійських систем - 596 (+1) од.;

реактивних систем залпового вогню - 200 (+1) од.;

засобів ППО - 93 (+0) од.;

літаків - 204 (+1) од.;

гелікоптерів - 168 (+1) од.;

БПЛА (безпілотників) оперативно-тактичного рівня - 460 (+5) од.;

крилатих ракет - 103 (+0) од.;

кораблів/катерів - 13 (+0) од.;

автомобільної техніки й автоцистерн - 2162 (+5) од.;

спеціальної техніки - 43 (+0) од.

Упродовж 19 травня найбільших втрат окупанти зазнали на Бахмутському напрямку.

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