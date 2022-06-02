Близько 30 850 окупантів, 1363 танки й 210 літаків: Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ за час повномасштабної війни проти України
З 24 лютого до 2 червня окупанти втратили близько 30 850 військових, 1363 танки, 661 систему артилерії, 521 безпілотник і 210 літаків
Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.За час повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила:
- особового складу - близько 30850 (+150) окупантів;
- танків - 1363 (+2) од,
- бойових броньованих машин - 3354 (+11) од,
- артилерійських систем - 661 (+2) од,
- реактивних систем залпового вогню - 207 (+0) од,
- засобів ППО - 95 (+1) од,
- літаків - 210 (+2) од,
- гелікоптерів - 175 (+0) од,
- безпілотників оперативно-тактичного рівня - 521 (+2),
- крилатих ракет - 120 (+0),
- кораблів/катерів - 13 (+0) од,
- автомобільної техніки й автоцистерн - 2325 (+35) од,
- спеціальної техніки - 51 (+2).
Упродовж 1 червня найбільших втрат окупанти зазнали на Бахмутському напрямку.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.29
Купівля 34.29Продаж 35.44
-
EUR
Купівля 36.15Продаж 37.66
- Актуальне
- Важливе