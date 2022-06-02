Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці. За час повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила:

особового складу - близько 30850 (+150) окупантів;

танків - 1363 (+2) од,

бойових броньованих машин - 3354 (+11) од,

артилерійських систем - 661 (+2) од,

реактивних систем залпового вогню - 207 (+0) од,

засобів ППО - 95 (+1) од,

літаків - 210 (+2) од,

гелікоптерів - 175 (+0) од,

безпілотників оперативно-тактичного рівня - 521 (+2),

крилатих ракет - 120 (+0),

кораблів/катерів - 13 (+0) од,

автомобільної техніки й автоцистерн - 2325 (+35) од,

спеціальної техніки - 51 (+2).

Упродовж 1 червня найбільших втрат окупанти зазнали на Бахмутському напрямку.

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