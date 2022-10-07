Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

Орієнтовні втрати РФ від початку повномасштабного вторгнення в Україну становлять:

особового складу - близько 61 680 (+350) окупантів;

танків - 2466 (+17) од.;

бойових броньованих машин - 5093 (+29) од.;

артилерійських систем - 1455 (+31) од.;

реактивних систем залпового вогню - 344 (+0) од.;

засобів ППО - 177 (+0) од.;

літаків - 266 (+0) од.;

гелікоптерів - 233 (+1) од.;

безпілотників оперативно-тактичного рівня - 1067 (+20) од.;

крилатих ракет - 246 (+0) од.;

кораблів/катерів - 15 (+0) од.;

автомобільної техніки й автоцистерн - 3862 (+8) од.;

спеціальної техніки - 135 (+1) од.

Упродовж 6 жовтня найбільших втрат росіяни зазнали на Краматорському та Криворізькому напрямках.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb