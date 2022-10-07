Близько 350 окупантів, 17 танків, 10 дронів і гелікоптер: втрати РФ за добу
З 24 лютого до 7 жовтня окупанти втратили близько 61 680 військових, 5093 бронемашини, 2466 танків, 1067 безпілотників, 233 гелікоптери
Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.
Орієнтовні втрати РФ від початку повномасштабного вторгнення в Україну становлять:
- особового складу - близько 61 680 (+350) окупантів;
- танків - 2466 (+17) од.;
- бойових броньованих машин - 5093 (+29) од.;
- артилерійських систем - 1455 (+31) од.;
- реактивних систем залпового вогню - 344 (+0) од.;
- засобів ППО - 177 (+0) од.;
- літаків - 266 (+0) од.;
- гелікоптерів - 233 (+1) од.;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня - 1067 (+20) од.;
- крилатих ракет - 246 (+0) од.;
- кораблів/катерів - 15 (+0) од.;
- автомобільної техніки й автоцистерн - 3862 (+8) од.;
- спеціальної техніки - 135 (+1) од.
Упродовж 6 жовтня найбільших втрат росіяни зазнали на Краматорському та Криворізькому напрямках.
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