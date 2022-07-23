Близько 39 240 військових, 1708 танків і 714 дронів: Генштаб назвав втрати РФ за час повномасштабної війни проти України
З 24 лютого до 23 липня окупанти втратили близько 39 240 військових, 1708 танків, 864 системи артилерії й 714 безпілотників
Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.
Орієнтовні втрати Росії від початку повномасштабного вторгнення в Україну становлять:
- особового складу - близько 39 240 (+240) окупантів;
- танків - 1708 (+4) од.;
- бойових броньованих машин - 3929 (+9) од.;
- артилерійських систем - 864 (+1) од.;
- реактивних систем залпового вогню - 253 (+2) од.;
- засобів ППО - 113 (+0) од.;
- літаків - 221 (+0) од.;
- гелікоптерів - 188 (+0) од.;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня - 714 (+1) од.;
- крилатих ракет - 167 (+0) од.;
- кораблів/катерів - 15 (+0) од.;
- автомобільної техніки й автоцистерн - 2820 (+17) од.;
- спеціальної техніки - 72 (+0) од.
Упродовж 22 липня найбільших втрат окупанти зазнали на Краматорському, Криворізькому та Бахмутському напрямках.
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