Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

Орієнтовні втрати Росії від початку повномасштабного вторгнення в Україну становлять:

особового складу - близько 39 240 (+240) окупантів;

танків - 1708 (+4) од.;

бойових броньованих машин - 3929 (+9) од.;

артилерійських систем - 864 (+1) од.;

реактивних систем залпового вогню - 253 (+2) од.;

засобів ППО - 113 (+0) од.;

літаків - 221 (+0) од.;

гелікоптерів - 188 (+0) од.;

безпілотників оперативно-тактичного рівня - 714 (+1) од.;

крилатих ракет - 167 (+0) од.;

кораблів/катерів - 15 (+0) од.;

автомобільної техніки й автоцистерн - 2820 (+17) од.;

спеціальної техніки - 72 (+0) од.

Упродовж 22 липня найбільших втрат окупанти зазнали на Краматорському, Криворізькому та Бахмутському напрямках.

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