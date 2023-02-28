Близько 40% з утримуваних Росією полонених - цивільні, є навіть діти, - Буданов

Про це повідомляє в інтерв'ю "Голосу Америки" начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

"Близько 40% тих, кого утримують у заручниках, - цивільні люди. Просто цивільні. Там купа жінок, на жаль, і дітей, всілякі там старости, поштарі, залізничники, мери, двірники є. Там всі є", - зазначив Буданов.

Відповідаючи на запитання, чи є полонені, про яких Україна просто не знає, начальник ГУР наголосив, що "ймовірніше за все, хтось є", але, на його переконання "99% зрозумілі".