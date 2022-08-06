Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія орієнтовно втратила:

особового складу - близько 41,9 тис. (+250) окупантів;

танків - 1802 (+10) од.;

бойових броньованих машин - 4051 (+19) од.;

артилерійських систем - 955 (+5) од.;

реактивних систем залпового вогню - 260 (+0) од.;

засобів ППО - 127 (+4) од.;

літаків - 223 (+0) од.;

гелікоптерів - 191 (+0) од.;

безпілотників оперативно-тактичного рівня - 744 (+2) од.;

крилатих ракет - 182 (+0) од.;

кораблів/катерів - 15 (+0) од.;

автомобільної техніки й автоцистерн - 2970 (+6) од.;

спеціальної техніки - 85 (+2) од.

Упродовж 5 липня найбільших втрат росіяни зазнали на Донецькому напрямку.

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