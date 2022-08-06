Близько 41,9 тис. військових, 1802 танки й 744 дрони: Генштаб назвав втрати РФ за час повномасштабної війни проти України
З 24 лютого до 6 серпня окупанти втратили близько 41,9 тис. військових, 1802 танки, 955 систем артилерії та 744 безпілотники
Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.
Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія орієнтовно втратила:
- особового складу - близько 41,9 тис. (+250) окупантів;
- танків - 1802 (+10) од.;
- бойових броньованих машин - 4051 (+19) од.;
- артилерійських систем - 955 (+5) од.;
- реактивних систем залпового вогню - 260 (+0) од.;
- засобів ППО - 127 (+4) од.;
- літаків - 223 (+0) од.;
- гелікоптерів - 191 (+0) од.;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня - 744 (+2) од.;
- крилатих ракет - 182 (+0) од.;
- кораблів/катерів - 15 (+0) од.;
- автомобільної техніки й автоцистерн - 2970 (+6) од.;
- спеціальної техніки - 85 (+2) од.
Упродовж 5 липня найбільших втрат росіяни зазнали на Донецькому напрямку.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.4
Купівля 38.4Продаж 39.53
-
EUR
Купівля 38.71Продаж 40.02
- Актуальне
- Важливе