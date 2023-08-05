Близько 50% українських дипломатів не повертаються з-за кордону, - "Дзеркало тижня"
В Україну з посольств за кордоном не повертаються від 40 до 60 відсотків дипломатів: серед причин - проблеми з фінансами та працевлаштуванням
Про це пише Дзеркало тижня.
Зазначається, що серед основних чинників, які впливають на рішення українських дипломатів не повертатися після закордонних відряджень в Україну, - фінансове питання та проблеми з працевлаштуванням.
За даними дипломатів, з посольств в Україну після 2022 року не повернулися 40–60% співробітників. Як приклад наводять США: з 20 працівників дипустанов, які мали повернутися у 2022 році, повернувся лише один. Проте є посольства, з яких не повернувся ще жоден дипломат.
"Неповерненцями" стають молоді й старші, треті секретарі й радники-посланники. Одні не повертаються через уже влаштовану родину, налагоджене життя за кордоном. Інші — через страх перед мобілізацією. Треті — побоюючись, що після приїзду в Україну вони не зможуть виїхати за межі країни, щоб провідати свої родини, які виїхали подалі від війни", - інформує видання.
Також є ті, хто не повертається через небажання кілька місяців очікувати працевлаштування у центральному апараті Міністерства закордонних справ, або ж ті, хто вже не хоче бути частиною системи.
- 2 серпня, президент України Володимир Зеленський провів "екстрену зустріч" з українськими дипломатами. Там він назвав п'ять орієнтирів для працівників дипустанов. Зеленський наголосив, що головне завдання дипломатів – щоб світ завжди був разом з Україною.
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