Про це пише Дзеркало тижня.

Зазначається, що серед основних чинників, які впливають на рішення українських дипломатів не повертатися після закордонних відряджень в Україну, - фінансове питання та проблеми з працевлаштуванням.

За даними дипломатів, з посольств в Україну після 2022 року не повернулися 40–60% співробітників. Як приклад наводять США: з 20 працівників дипустанов, які мали повернутися у 2022 році, повернувся лише один. Проте є посольства, з яких не повернувся ще жоден дипломат.

"Неповерненцями" стають молоді й старші, треті секретарі й радники-посланники. Одні не повертаються через уже влаштовану родину, налагоджене життя за кордоном. Інші — через страх перед мобілізацією. Треті — побоюючись, що після приїзду в Україну вони не зможуть виїхати за межі країни, щоб провідати свої родини, які виїхали подалі від війни", - інформує видання.

Також є ті, хто не повертається через небажання кілька місяців очікувати працевлаштування у центральному апараті Міністерства закордонних справ, або ж ті, хто вже не хоче бути частиною системи.