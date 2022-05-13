Про це повідомляє Міністерство економіки України.



У рамках програми релокації 510 українських підприємств перемістили центри своїх потужностей із регіонів України, де наразі тривають бойові дії.



Більш ніж половина з них уже відновили роботу у більш безпечних областях. Повідомляється, що ще близько 50 готуються запрацювати найближчим часом. Крім того, ще 192 підприємства тільки готуються транспортувати свої потужності.



За словами голови Луганської ОДА Сергія Гайдая, близько декількох десятків підприємств Луганщини переїхали до Тернопільської, Чернівецької, Закарпатської, Дніпропетровської та Хмельницької областей. Повідомляється, що багато хто із виробничих установ здійснив релокацію потужностей самостійно. У такому випадку, як наголошує Гайдай, фірми можуть розраховувати на компенсацію витрат від держави.



Луганські підприємства уже розпочали роботу у сферах виробництва хімічної продукції, перевезень, громадського харчування, надання медичних послуг, розробки програмного забезпечення, комп’ютерного програмування та інформатизації.



Гайдай нагадує, що учасникам програми перенесення потужностей надається підтримка з пошуком приміщень, з опрацюванням логістики переїзду. Крім того, держава допомагає з транспортуванням підприємств "Укрзалізницею" та "Укрпоштою".



Крім того, українським компанія, що переїхали до Західної України, влада надає допомогу з адаптацією до нових умов, постачанням сировини для виробництва, а також з пошуком нових кадрів. Виробництвам також надається підтримка у пошуку нових ринків збуту продукції.



Повідомляється, що наразі Мінекономіки прийняло понад півтори 1500 заявок щодо участі у програмі релокації.

Нагадаємо, що 11 квітня в Україні запрацювала безкоштовна платформа для релокації бізнесу

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