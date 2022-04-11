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Головна Економіка В Україні запрацювала безкоштовна платформа для релокації бізнесу

В Україні запрацювала безкоштовна платформа для релокації бізнесу

11 квітня, 2022 понедiлок
12:35
Економіка Мінцифра

Україна запустила платформу для допомоги в релокації бізнесу: через неї можна подати заявки на переїзд до більш безпечних регіонів та висловити готовність допомогти в переїзді

Про це Мінцифри повідомило в "Фейсбук".

"Продовжуємо допомагати бізнесу ще швидше відновити роботу, піднімати економіку країни та надавати робочі місця. Для цього запускаємо платформу, що допоможе перемістити бізнес із "гарячих точок" та продовжити його діяльність у більш безпечному місці  https://relocate.prozorro.sale ", – вказало міністерство в повідомленні.

За місяць із зони бойових дій за урядовою програмою евакуювалися 216 підприємств, серед яких 97 із них вже відновили роботу на новому місці.

Для кого платформа має допомогти бізнесу, який подав заявки на релокацію, а також компаніям, які хочуть допомогти підприємствам з релокацією.

Крім того, вона спрямована на координацію  представників Міністерства економіки, військових адміністрацій, компаній, які допомагають з опрацюванням заявок, логістикою, процесом переїзду, пошуком нових виробничих приміщень та розселенням працівників тощо.

"Подавати заявки можуть як підприємства, що потребують переміщення, так і компанії, які готові надати для цього приміщення чи інші активи", – вказало міністерство.


Нагадаємо, у Києві бізнес відновлює роботу: 9 квітня працювало понад 900 продовольчих магазинів і близько 460 кав'ярень.

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бізнес
евакуація
війна з Росією
Мінцифри
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