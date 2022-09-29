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Головна війна з Росією Близько 58 580 військових, 2325 танків і 995 дронів: втрати РФ за час повномасштабної війни проти України
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Близько 58 580 військових, 2325 танків і 995 дронів: втрати РФ за час повномасштабної війни проти України

29 вересня, 2022 четвер
09:51
війна з Росією Втрати окупантів

З 24 лютого до 29 вересня РФ втратила близько 58 580 військових, 4909 бронемашин, 2325 танків, 995 дронів і 246 крилатих ракет

Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.Від початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ орієнтовно втратила:

  • особового складу - близько 58 580 (+430) окупантів
  • танків - 2325 (+13) од.
  • бойових броньованих машин - 4909 (+20) од.
  • артилерійських систем - 1385 (+4) од.
  • реактивних систем залпового вогню - 331 (+0) од.
  • засобів ППО - 175 (+0) од.
  • літаків - 262 (+0) од.
  • гелікоптерів - 224 (+0) од.
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня - 995 (+6) од.
  • крилатих ракет - 246 (+4) од.
  • кораблів/катерів - 15 (+0) од.
  • автомобільної техніки й автоцистерн - 3751 (+9) од.
  • спеціальної техніки - 131 (+0) од.

Упродовж 28 вересня найбільших втрат загарбники зазнали на Краматорському та Донецькому напрямках.

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