Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці. Від початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ орієнтовно втратила:

особового складу - близько 58 580 (+430) окупантів

танків - 2325 (+13) од.

бойових броньованих машин - 4909 (+20) од.

артилерійських систем - 1385 (+4) од.

реактивних систем залпового вогню - 331 (+0) од.

засобів ППО - 175 (+0) од.

літаків - 262 (+0) од.

гелікоптерів - 224 (+0) од.

безпілотників оперативно-тактичного рівня - 995 (+6) од.

крилатих ракет - 246 (+4) од.

кораблів/катерів - 15 (+0) од.

автомобільної техніки й автоцистерн - 3751 (+9) од.

спеціальної техніки - 131 (+0) од.

Упродовж 28 вересня найбільших втрат загарбники зазнали на Краматорському та Донецькому напрямках.

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