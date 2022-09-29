Близько 58 580 військових, 2325 танків і 995 дронів: втрати РФ за час повномасштабної війни проти України
З 24 лютого до 29 вересня РФ втратила близько 58 580 військових, 4909 бронемашин, 2325 танків, 995 дронів і 246 крилатих ракет
Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.Від початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ орієнтовно втратила:
- особового складу - близько 58 580 (+430) окупантів
- танків - 2325 (+13) од.
- бойових броньованих машин - 4909 (+20) од.
- артилерійських систем - 1385 (+4) од.
- реактивних систем залпового вогню - 331 (+0) од.
- засобів ППО - 175 (+0) од.
- літаків - 262 (+0) од.
- гелікоптерів - 224 (+0) од.
- безпілотників оперативно-тактичного рівня - 995 (+6) од.
- крилатих ракет - 246 (+4) од.
- кораблів/катерів - 15 (+0) од.
- автомобільної техніки й автоцистерн - 3751 (+9) од.
- спеціальної техніки - 131 (+0) од.
Упродовж 28 вересня найбільших втрат загарбники зазнали на Краматорському та Донецькому напрямках.
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