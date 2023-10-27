Близько 600 мешканців області перебувають у полоні РФ, - Запорізька ОВА
Голова Запорізької ОВА Юрій Малашко заявив, що станом на 27 жовтня адміністрація офіційно зареєструвала дані щодо близько 600 цивільних, які зниклі безвісти або перебувають у казематах
Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на слова голови Запорізької ОВА Юрія Малашка.
За даними адміністрації, станом на 27 жовтня, у російському полоні перебуває близько 600 цивільних Запорізької області. Полонені можуть утримуватися як на тимчасово окупованій території регіону, так і на території РФ.
"Станом на сьогодні у нас офіційно зареєстровано дані щодо близько 600 цивільних осіб, які зниклі безвісти або перебувають у казематах. Це ті випадки, коли рідні телефонують до нас або до об’єднаного центру звільнення полонених і кажуть про те, що відбувається", - зазначив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.
За його словами, усі звернення обов’язково реєструються в органах поліції і беруться на контроль для наступного обміну, повернення додому.
"Якщо людина мала відношення до збройних сил України, то зазвичай вони вивозять таких людей до Російської Федерації і тримають у Ростові-на-Дону чи ще десь у тюрмах. Якщо цивільні особи, то можуть утримуватися у слідчих ізоляторах чи на підвалах", – додав Малашко.
- Напередодні, 22 жовтня, представник ГУР Андрій Юсов розповів, що з початку повномасштабного вторгнення близько 2600 громадян повернулись додому - переважно мова йде про захисників і захисниць, але серед них є і цивільні.
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