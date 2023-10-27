Близько 600 мешканців області перебувають у полоні РФ, - Запорізька ОВА

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на слова голови Запорізької ОВА Юрія Малашка.

За даними адміністрації, станом на 27 жовтня, у російському полоні перебуває близько 600 цивільних Запорізької області. Полонені можуть утримуватися як на тимчасово окупованій території регіону, так і на території РФ.

"Станом на сьогодні у нас офіційно зареєстровано дані щодо близько 600 цивільних осіб, які зниклі безвісти або перебувають у казематах. Це ті випадки, коли рідні телефонують до нас або до об’єднаного центру звільнення полонених і кажуть про те, що відбувається", - зазначив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

За його словами, усі звернення обов’язково реєструються в органах поліції і беруться на контроль для наступного обміну, повернення додому.

"Якщо людина мала відношення до збройних сил України, то зазвичай вони вивозять таких людей до Російської Федерації і тримають у Ростові-на-Дону чи ще десь у тюрмах. Якщо цивільні особи, то можуть утримуватися у слідчих ізоляторах чи на підвалах", – додав Малашко.