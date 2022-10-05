Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці. Орієнтовні втрати РФ від початку повномасштабного вторгнення в Україну становлять:

особового складу - близько 61 тис. (+200) окупантів;

танків - 2435 (+11) од.;

бойових броньованих машин - 5038 (+20) од.;

артилерійських систем - 1414 (+7) од.;

реактивних систем залпового вогню - 341 (+1) од.;

засобів ППО - 177 (+0) од.;

літаків - 266 (+0) од.;

гелікоптерів - 232 (+4) од.;

безпілотників оперативно-тактичного рівня - 1032 (+4) од.;

крилатих ракет - 246 (+0) од.;

кораблів/катерів - 15 (+0) од.;

автомобільної техніки й автоцистерн - 3841 (+18) од.;

спеціальної техніки - 132 (+1) од.

Упродовж 4 жовтня найбільших втрат росіяни зазнали на Краматорському та Криворізькому напрямках.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb