Близько 61 тис. окупантів, 2435 танків і 232 гелікоптери: Генштаб назвав втрати РФ за час повномасштабної війни проти України
З 24 лютого до 5 жовтня окупанти втратили близько 61 тис. військових, 508 бронемашин, 2435 танків і 1032 гелікоптери
Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.Орієнтовні втрати РФ від початку повномасштабного вторгнення в Україну становлять:
- особового складу - близько 61 тис. (+200) окупантів;
- танків - 2435 (+11) од.;
- бойових броньованих машин - 5038 (+20) од.;
- артилерійських систем - 1414 (+7) од.;
- реактивних систем залпового вогню - 341 (+1) од.;
- засобів ППО - 177 (+0) од.;
- літаків - 266 (+0) од.;
- гелікоптерів - 232 (+4) од.;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня - 1032 (+4) од.;
- крилатих ракет - 246 (+0) од.;
- кораблів/катерів - 15 (+0) од.;
- автомобільної техніки й автоцистерн - 3841 (+18) од.;
- спеціальної техніки - 132 (+1) од.
Упродовж 4 жовтня найбільших втрат росіяни зазнали на Краматорському та Криворізькому напрямках.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.9
Купівля 39.9Продаж 40.92
-
EUR
Купівля 38.85Продаж 40.14
- Актуальне
- Важливе