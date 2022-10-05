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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією Близько 61 тис. окупантів, 2435 танків і 232 гелікоптери: Генштаб назвав втрати РФ за час повномасштабної війни проти України
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Близько 61 тис. окупантів, 2435 танків і 232 гелікоптери: Генштаб назвав втрати РФ за час повномасштабної війни проти України

5 жовтня, 2022 середа
09:44
війна з Росією Втрати окупантів

З 24 лютого до 5 жовтня окупанти втратили близько 61 тис. військових, 508 бронемашин, 2435 танків і 1032 гелікоптери

Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.Орієнтовні втрати РФ від початку повномасштабного вторгнення в Україну становлять:

  • особового складу - близько 61 тис. (+200) окупантів;
  • танків - 2435 (+11) од.;
  • бойових броньованих машин - 5038 (+20) од.;
  • артилерійських систем - 1414 (+7) од.;
  • реактивних систем залпового вогню - 341 (+1) од.;
  • засобів ППО - 177 (+0) од.;
  • літаків - 266 (+0) од.;
  • гелікоптерів - 232 (+4) од.;
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня - 1032 (+4) од.;
  • крилатих ракет - 246 (+0) од.;
  • кораблів/катерів - 15 (+0) од.;
  • автомобільної техніки й автоцистерн - 3841 (+18) од.;
  • спеціальної техніки - 132 (+1) од.

Упродовж 4 жовтня найбільших втрат росіяни зазнали на Краматорському та Криворізькому напрямках.

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