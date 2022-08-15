Близько 8% населення країни: в Польщі підрахували, в яких містах мешкає найбільше біженців з України
Завдяки мігрантам з України населення Польщі зросло до 41,64 мільйона, а у деяких містах українці тепер складають третину населення
Про це повідомляє Інформаційний портал Польщі з посиланням на дослідження Uniі Metropolii Polskich.
На початок 2022 року у Польщі проживало приблизно два мільйони українців, однак через війну їх кількість суттєво зросла. За даними польської прикордонної служби, з 24 лютого польський кордон перетнули понад п’ять мільйонів українців. Щоправда, частина з них переїхали в інші країни.
За даними рапорту Uniі Metropolii Polskich, у Польщі перебуває приблизно 3,4 млн осіб, що складає 8% від населення країни. Найчастіше українці обирають великі міста, у яких легше знайти житло та роботу.
Найбільша частка українців у Жешуві – 37% від загальної кількості жителів міста. У Гданську – 34%, у Катовіце – 33%. У Вроцлаві та Кракові українці складають по 23% від загальної кількості жителів, у Любліні – 20%. Дещо менша частка українців у Познані, Щецині та Варшаві (16%, 15% та 13% відповідно). Найменше приваблює українців Білосток, Лодзь та Бидгощ.
-
У липні польський уряд повідомив, що українцям у Польщі видаватимуть електронні посвідки, з якими можна буде перетинати кордони ЄС.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.04
Купівля 39.04Продаж 39.84
-
EUR
Купівля 39.61Продаж 40.72
- Актуальне
- Важливе