Про це повідомляє Інформаційний портал Польщі з посиланням на дослідження Uniі Metropolii Polskich.

На початок 2022 року у Польщі проживало приблизно два мільйони українців, однак через війну їх кількість суттєво зросла. За даними польської прикордонної служби, з 24 лютого польський кордон перетнули понад п’ять мільйонів українців. Щоправда, частина з них переїхали в інші країни.

За даними рапорту Uniі Metropolii Polskich, у Польщі перебуває приблизно 3,4 млн осіб, що складає 8% від населення країни. Найчастіше українці обирають великі міста, у яких легше знайти житло та роботу.

Найбільша частка українців у Жешуві – 37% від загальної кількості жителів міста. У Гданську – 34%, у Катовіце – 33%. У Вроцлаві та Кракові українці складають по 23% від загальної кількості жителів, у Любліні – 20%. Дещо менша частка українців у Познані, Щецині та Варшаві (16%, 15% та 13% відповідно). Найменше приваблює українців Білосток, Лодзь та Бидгощ.

У липні польський уряд повідомив, що українцям у Польщі видаватимуть електронні посвідки, з якими можна буде перетинати кордони ЄС.

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