Близько 9 млн українців залишаються без електропостачання, - Зеленський

Про це повідомив у відеозверненні президент Володимир Зеленський.

"Хочу подякувати всім працівникам енергетичних підприємств, усім ремонтним бригадам за те, що цієї суботи й неділі – у Святвечір і Різдво – вдалося дати людям більше енергії. Звичайно, дефіцити зберігаються. Відключення тривають. Станом на цей вечір у різних регіонах України близько 9 млн людей відключені. Але кількість і тривалість відключень усе ж поступово зменшується. Дякую кожному й кожній, хто забезпечив цей результат", - сказав Зеленський.

Президент також зазначив, що в питаннях енергетики та інфраструктури України існують "загрози, які маємо усунути".

"Сьогодні я провів спеціальну нараду з урядовцями щодо ситуації в енергетиці та інфраструктурі. Готуємося до наступного року – і не лише до зимових місяців. Є загрози, які маємо усунути. Є кроки, які мають бути зроблені. І держава їх обов'язково зробить", - сказав Зеленський.

Крім того, президент розповів про контакти з міжнародними партнерами.

"Провів сьогодні розширену нараду щодо підсумків візиту до США та реалізації домовленостей. Часу втрачати не будемо. Все, про що домовились у Вашингтоні, реалізуємо швидко. Настільки, наскільки це можливо. І ще одне. Сьогодні говорив з прем'єр-міністром Індії. У наступному році саме Індія головуватиме у "Великій двадцятці". Побажав пану Моді плідного головування, причому плідного не для когось окремо, а для всіх у світі, хто цінує мир. Індія може бути більш активною в зусиллях для завершення агресії, тож сподіваюся, що в наступному році зможемо разом зробити більше для глобальної стабільності", - сказав Зеленський.

Раніше в Укренерго повідомили, що через значний дефіцит потужності в енергосистемі аварійні графіки вимкнення електроенергії 26 грудня діють у п'яти областях України та в Києві.

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