Про це повідомили в Укренерго.

Як уточнили в Укренерго, внаслідок значних пошкоджень магістральних мереж унаслідок масованих атак росіян нині наявні обмеження в системі передачі електроенергії. У зв’язку з цим до всіх областей доведені ліміти споживання.

Водночас через перевищення лімітів споживання 26 грудня аварійні відключення довелося ввести у Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Львівській і Київській областях, а також у місті Києві.

"На об’єктах генерації та електромережах, пошкоджених внаслідок уже дев'яти масованих російських атак, тривають ремонтні роботи. Через масштабність і складність пошкоджень відновлення обладнання та функціонування низки ключових об’єктів вимагає значного часу", – додали в компанії та запевнили, що готові до будь-яких сценаріїв і за будь-яких умов відновлювати роботу енергосистеми.

Нагадаємо, 23 грудня сталася 21-ша терористична атака Росії на енергетичні об'єкти групи ДТЕК упродовж вересня-грудня. Унаслідок них 25 енергетиків були поранені, 3 загинули. Також були постраждалі серед рятувальників і працівників підрядних організацій.

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