Близько 900 українських морпіхів завершили навчання у Британії
Близько 900 українських морських піхотинців завершили шестимісячний курс навчання у Великій Британії: серед здобутих навичок - десантні морські операції на малих катерах та пляжні рейди
Відповідне повідомлення з'явилося на сайті уряду Британії.
Зазначається, що це перша програма морської десантної підготовки, яку Британія проводить для України. Британський прем'єр Ріші Сунак анонсував її ще в лютому, під час візиту Володимира Зеленського до Лондона.
Вона покликана навчити військових планувати та проводити морські рейди як вдень, так і вночі. Крім того, британські спецпризначенці тренували українських військовослужбовців десантним операціям на малих човнах і висадці на берег з використанням надувних човнів.
"Кожна група військових пройшла сувору п’ятитижневу програму, яка розвивала індивідуальні навички, включно з першою медичною допомогою на полі бою, ближнім боєм, фізичною підготовкою та плануванням дій підрозділу за реалістичними сценаріями", - йдеться у повідомленні.
Програма курсу також включала навчання з використання мінометів, протитанкових комплексів малої дальності NLAW, переносних зенітно-ракетних комплексів Stinger, розвідувальних безпілотників, а також знищення протитранспортних укріплень, зокрема, "зубів дракона".
"Ця програма підготовки, яку проводять елітні британські спецпризначенці, допоможе Україні розбудувати власні морські сили та розширити їхні можливості ведення бойових дій у морському середовищі", - наголосив міністр оборони Британії.
- Станом на 15 липня 2023 року у Великій Британії у межах програми Op Interflex пройшли підготовку 18 тисяч українських піхотинців.
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