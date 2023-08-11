Відповідне повідомлення з'явилося на сайті уряду Британії.

Зазначається, що це перша програма морської десантної підготовки, яку Британія проводить для України. Британський прем'єр Ріші Сунак анонсував її ще в лютому, під час візиту Володимира Зеленського до Лондона.

Вона покликана навчити військових планувати та проводити морські рейди як вдень, так і вночі. Крім того, британські спецпризначенці тренували українських військовослужбовців десантним операціям на малих човнах і висадці на берег з використанням надувних човнів.

"Кожна група військових пройшла сувору п’ятитижневу програму, яка розвивала індивідуальні навички, включно з першою медичною допомогою на полі бою, ближнім боєм, фізичною підготовкою та плануванням дій підрозділу за реалістичними сценаріями", - йдеться у повідомленні.

Програма курсу також включала навчання з використання мінометів, протитанкових комплексів малої дальності NLAW, переносних зенітно-ракетних комплексів Stinger, розвідувальних безпілотників, а також знищення протитранспортних укріплень, зокрема, "зубів дракона".

"Ця програма підготовки, яку проводять елітні британські спецпризначенці, допоможе Україні розбудувати власні морські сили та розширити їхні можливості ведення бойових дій у морському середовищі", - наголосив міністр оборони Британії.