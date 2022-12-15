Про це інформує Харківська ОВА.

"Ворог продовжує інтенсивні обстріли Куп’янського напрямку. Окупанти продовжують завдавати ударів по позиціях наших військ в районах населених пунктів Червона Зоря, Красне, Стариця, Дворічна та Новомлинськ", - пише голова ОВА Олег Синєгубов.

Близько 23:45 рашисти гатили по місту Куп'янськ з ЗРК С-300. Внаслідок цього пошкоджень зазнав об'єкт критичної інфраструктури.

Також після обстрілів у Куп'янському районі горіла двоповерхова адмінбудівля. Повідомляється, що ніхто не постраждав.

Цієї ночі у Харкові було спокійно.

Крім того, у селищі Ківшарівка Куп'янського району 63-річна жінка отримала осколкове поранення. ЇЇ госпіталізували в середньому стані.

14 грудня піротехніки знищили 280 вибухонебезпечних предметів на території Харківської області.

11 грудня заступник голови Харківської обласної військової адміністрації Роман Семенуха заявив, що сніг ускладнює розмінування Харківщини.

11 грудня російські загарбники завдали ударів по 12 населеним пунктам Харківщини. Також від російського вибухового пристрою постраждала жінка.

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