Близько опівночі окупанти обстріляли критичну інфраструктуру в Куп'янську з ЗРК С-300
У ніч на 15 грудня російські загарбники гатили з зенітного ракетного комплексу С-300 по Куп'янську. Повідомляється, що постраждали адмінбудівля та критична інфраструктура
Про це інформує Харківська ОВА.
"Ворог продовжує інтенсивні обстріли Куп’янського напрямку. Окупанти продовжують завдавати ударів по позиціях наших військ в районах населених пунктів Червона Зоря, Красне, Стариця, Дворічна та Новомлинськ", - пише голова ОВА Олег Синєгубов.
Близько 23:45 рашисти гатили по місту Куп'янськ з ЗРК С-300. Внаслідок цього пошкоджень зазнав об'єкт критичної інфраструктури.
Також після обстрілів у Куп'янському районі горіла двоповерхова адмінбудівля. Повідомляється, що ніхто не постраждав.
Цієї ночі у Харкові було спокійно.
Крім того, у селищі Ківшарівка Куп'янського району 63-річна жінка отримала осколкове поранення. ЇЇ госпіталізували в середньому стані.
14 грудня піротехніки знищили 280 вибухонебезпечних предметів на території Харківської області.
- 11 грудня заступник голови Харківської обласної військової адміністрації Роман Семенуха заявив, що сніг ускладнює розмінування Харківщини.
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