Близько половини мешканців виїхали з Херсонщини, - очільник ОВА
Голова Херсонської обласної військової адміністрації Геннадій Лагута заявив, що регіон залишило приблизно 50% населення
Про це він заявив у ефірі телемарфону, передає УП.
"Наразі, мабуть, половина області, близько 50% Херсонської області вже виїхали, тому що люди не хочуть жити в окупації і з окупантами. Вони хочуть виїхати чим скоріше. Вони залишають все. Окупанти і колаборанти не випускають людей, щоб було з ким "працювати", - сказав Лагута.
Очільник ОВА зазначив, що 10 днів росіяни не дають людям покинути регіон у сторону території, яка під контролем України.
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