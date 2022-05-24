Близько половини мешканців виїхали з Херсонщини, - очільник ОВА

Про це він заявив у ефірі телемарфону, передає УП.

"Наразі, мабуть, половина області, близько 50% Херсонської області вже виїхали, тому що люди не хочуть жити в окупації і з окупантами. Вони хочуть виїхати чим скоріше. Вони залишають все. Окупанти і колаборанти не випускають людей, щоб було з ким "працювати", - сказав Лагута.

Очільник ОВА зазначив, що 10 днів росіяни не дають людям покинути регіон у сторону території, яка під контролем України.