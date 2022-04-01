Близько третини бізнесу заморозили виплату зарплат для своїх працівників, - опитування Gradus

Про це Gradus Research розповів в матеріалах за підсумаками опитування 355 представників бізнесу, яке проведене за підтримки Київської школи економіки.



"Війна внесла суттєві зміни в роботу українського бізнесу: в режим часткової роботи або взагалі до припинення функціонування вдалося до 85% бізнесу, серед яких 1% припинили діяльність та не планують відновлення, а 35% призупинили діяльність, чекаючи кращих часів", – йдеться у матеріалах.



Говорячи про намір здійснювати виплати працівникам і постачальникам, 33% опитаних представників бізнесу сказали, що не буде виплат, 14% - готові робити їх на довоєнному рівні, 13% - на 50-69%, ще 13% респондентам важко було відповісти.



Цікаво, що про завантаженість більш ніж на 100% від рівня довоєнного часу повідомили 6% респондентів і ще стільки ж оцінили свою завантаженість як на довоєнному рівні, хоча 20% завантажена на 10%, 21% - на 10-29%, ще 14% - на 50-69%.



При цьому 37% підприємств скористалися можливістю врятуватися від закриття за допомогою переходу в іншу галузь, ще 16% респонеднів над цим замисллюються.



"Найбільш популярними сферами діяльності бізнесу від час війни є роздрібна торгівля харчовими та не харчовими продуктами – сумарно до 24% бізнесу, що взяли участь у дослідженні, припадає саме на ці дві сфери", – повідомили досілідники.



Дослідження було проведене шляхом самостійного заповнення анкет у мобільному додатку, яке тривало 21 березня. В опитування взяли участь 355 власників або керівників малого, середнього та великого бізнесу.



Нагадаємо, за попередніми оцінками Міністерства фіінансів, близько 30% бізнесу зупинилося або призупинило роботу.



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