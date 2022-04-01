Близько третини бізнесу заморозили виплату зарплат для своїх працівників, - опитування Gradus
Близько третини бізнесу не планують виплачувати виплату зарплат для своїх співробітників та заморозили виплати постачальникам, свідчить опитування Gradus Research
Про це Gradus Research розповів в матеріалах за підсумаками опитування 355 представників бізнесу, яке проведене за підтримки Київської школи економіки.
"Війна внесла суттєві зміни в роботу українського бізнесу: в режим часткової роботи або взагалі до припинення функціонування вдалося до 85% бізнесу, серед яких 1% припинили діяльність та не планують відновлення, а 35% призупинили діяльність, чекаючи кращих часів", – йдеться у матеріалах.
Говорячи про намір здійснювати виплати працівникам і постачальникам, 33% опитаних представників бізнесу сказали, що не буде виплат, 14% - готові робити їх на довоєнному рівні, 13% - на 50-69%, ще 13% респондентам важко було відповісти.
Цікаво, що про завантаженість більш ніж на 100% від рівня довоєнного часу повідомили 6% респондентів і ще стільки ж оцінили свою завантаженість як на довоєнному рівні, хоча 20% завантажена на 10%, 21% - на 10-29%, ще 14% - на 50-69%.
При цьому 37% підприємств скористалися можливістю врятуватися від закриття за допомогою переходу в іншу галузь, ще 16% респонеднів над цим замисллюються.
"Найбільш популярними сферами діяльності бізнесу від час війни є роздрібна торгівля харчовими та не харчовими продуктами – сумарно до 24% бізнесу, що взяли участь у дослідженні, припадає саме на ці дві сфери", – повідомили досілідники.
Дослідження було проведене шляхом самостійного заповнення анкет у мобільному додатку, яке тривало 21 березня. В опитування взяли участь 355 власників або керівників малого, середнього та великого бізнесу.
Нагадаємо, за попередніми оцінками Міністерства фіінансів, близько 30% бізнесу зупинилося або призупинило роботу.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.68
-
EUR
Купівля 32.37Продаж 32.92
- Актуальне
- Важливе