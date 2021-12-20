Блогер кинув виклик найкращому боксеру світу
Відеоблогер і боксер-початківець Джейк Пол натякнув на бій проти абсолютного чемпіона в суперсередній вазі Сауля Альвареса
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Пол звернувся до Альвареса і пожартував, що сподівається, що Сауль Альварес готується до їхнього бою.
"Канело, сподіваюся, ти тренуєшся", - написав Джейк Пол у Twitter.
Сауль Альварес є абсолютним чемпіоном світу в другій середній вазі (до 76,2 кг).
Джейк Пол є відеоблогером і у 2020 році розпочав боксерську кар'єру, встиг провести п'ять боїв і жодного разу не програв.
- Нагадаємо, 15 грудня Всесвітня боксерська рада назвала найкращим бійцем 2021 року Сауля Альвареса.
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