Блогер кинув виклик найкращому боксеру світу

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Пол звернувся до Альвареса і пожартував, що сподівається, що Сауль Альварес готується до їхнього бою.



"Канело, сподіваюся, ти тренуєшся", - написав Джейк Пол у Twitter.



Сауль Альварес є абсолютним чемпіоном світу в другій середній вазі (до 76,2 кг).



Джейк Пол є відеоблогером і у 2020 році розпочав боксерську кар'єру, встиг провести п'ять боїв і жодного разу не програв.

I hope you’re training @Canelo ☺️ — Jake Paul (@jakepaul) December 19, 2021

Нагадаємо, 15 грудня Всесвітня боксерська рада назвала найкращим бійцем 2021 року Сауля Альвареса.

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