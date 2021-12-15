WBC назвала найкращого боксера, бій та нокаут 2021 року

Про це повідомляє офіційний сайт WBC.

Всесвітня боксерська рада назвала володарів щорічних нагород організації.

Найкращим боксером року став абсолютний чемпіон світу в другій середній вазі (до 76,2 кг) мексиканець Сауль Альварес.

Боєм року визнано поєдинок, в якому чемпіон світу WBC (Всесвітньої боксерської ради) в надважкій вазі британець Тайсоном Ф'юрі нокаутував американця Деонтея Вайлдера.

Нокаут року було зафіксовано у бою за титул WBC у другій напівлегкій вазі (до 59 кг) між мексиканцями Мігелем Берчельтом та Оскаром Вальдесом.

У номінації "Повернення року" переміг чемпіон WBC у найлегшій вазі (до 50,8 кг) Ноніто Донейр з Філіппінів, який повернув собі пояс у 39-річному віці.

Подією року визнано бій за звання абсолютного чемпіона світу між Саулем Альваресом та американцем Калебом Плантом.

Тренером року став мексиканець Едді Рейносо, який працює із Саулем Альваресом та Оскаром Вальдесом.

Відкриттям року визнано нового абсолютного чемпіона в легкій вазі (до 61,2 кг) австралійця Джорджа Камбососа.



Нагадаємо, 7 листопада Сауль "Канело" Альварес нокаутував Калеба Планта та став абсолютним чемпіоном світу в другій середній вазі.

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