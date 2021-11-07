Канело нокаутував Планта та став абсолютним чемпіоном світу
Мексиканський боксер Сауль "Канело" Альварес нокаутував американця Калеба Планта та став абсолютним чемпіоном світу в другій середній вазі
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У Лас-Вегасі (США) на арені MGM Grand Альварес захищав титули чемпіона світу в другій середній вазі (до 76,2 кг) за версіями WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBO (Всесвітньої боксерської організації). Плант володів поясом IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Альварес нокаутував суперника в 11-му раунді та став першим абсолютним чемпіоном світу в цій ваговій категорії.
"Канело" лідирує в рейтингу найкращих боксерів світу, незалежно від вагової категорії, за версією журналу The Ring.
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Нагадаємо, 22 вересня під час дуелі поглядів Сауль Альварес побився з Калебом Плантом.
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