Найкращий боксер світу влаштував бійку під час дуелі поглядів

Про це повідомляє SHOWTIME Boxing у twitter.

Інцидент стався в Лас-Вегасі (США). Під час дуелі поглядів суперники обмінялися словесними випадами, після чого Альварес штовхнув Планта, який у відповідь вдарив мексиканця. Між боксерами зав'язалася бійка, яку довелося рознімати членам їхніх команд. Плант отримав розсічення на щоці.

Бій між мексиканцем та американцем відбудеться 6 листопада у Лас-Вегасі. Альварес є чемпіоном світу в другій середній вазі (до 76,2 кг) за версіями WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBO (Всесвітньої боксерської організації). Плант володіє титулом IBF (Міжнародної боксерської федерації). Переможець поєдинку стане абсолютним чемпіоном світу.

Сауль Альварес очолює рейтинг найкращих боксерів світу, незалежно від вагової категорії, за версією журналу The Ring.



Нагадаємо, 9 травня Сауль Альварес переміг Біллі Джо Сондерса технічним нокаутом та відібрав у нього чемпіонський титул WBO.

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