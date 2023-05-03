Блохіна нагородили орденом "Легенда українського футболу"

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

"Вдячний УАФ й особисто Андрію Павелку за визнання та високу оцінку моєї роботи! Футбол спирається на зв’язок поколінь та їхні досягнення, які є стимулом для молоді і зовсім маленьких шанувальників гри. Пишаюся тим, що представляю саме українську футбольну школу, тим, що мав можливість прославляти український футбол на найвищому міжнародному рівні. Також вдячний УАФ та її керівництву за можливість продовжувати свою роботу заради розвитку нашого футболу. Це є особливо цінним для мене в такий надзвичайно складний для нашої країни час випробувань", - сказав Олег Блохін.

Блохін - один з найкращих українських футболістів у історії. Він провів 432 матчі за "Динамо" і забив 215 голів. Головним досягненням Блохіна на тренерській посаді є вихід збірної України до 1/4 фіналу чемпіонату світу-2006 у Німеччині.

Зараз 70-річний Блохін зараз працює співголовою Комітету національних збірних команд УАФ та Ради стратегічного розвитку професіонального футболу УАФ.