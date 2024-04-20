Радар ППО: ABC News повідомили про ціль Ізраїлю під час удару по Ірану

Про це повідомляє ABC News.

Неназваний американський чиновник розповів, що радарний комплекс ППО поблизу міста Ісфахан, який став ціллю винищувачів Ізраїлю, є частиною захисту іранського ядерного об'єкта.

За попередньою оцінкою, удар вивів радарний комплекс з ладу, але це не остаточні дані, уточнив співрозмовник ABC News.

Він також додав, що Ізраїль цією атакою хотів показати, що він має такі можливості, але не хоче ескалації.