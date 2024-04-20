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Радар ППО: ABC News повідомили про ціль Ізраїлю під час удару по Ірану

20 квітня, 2024 субота
01:52
Близький Схід Іран

Ізраїль під час удару по території Ірану, який відбувся сьогодні, 19 квітня, використав три ракети. Ізраїльські військові цілилися по радарному комплексу ППО

Про це повідомляє ABC News.

Неназваний американський чиновник розповів, що радарний комплекс ППО поблизу міста Ісфахан, який став ціллю винищувачів Ізраїлю, є частиною захисту іранського ядерного об'єкта.

За попередньою оцінкою, удар вивів радарний комплекс з ладу, але це не остаточні дані, уточнив співрозмовник ABC News.

Він також додав, що Ізраїль цією атакою хотів показати, що він має такі можливості, але не хоче ескалації.

  • Нагадаємо, в ніч на 14 квітня Іран запустив по Ізраїлю безпілотники та ракети. Всього Тегеран використав понад 300 ракет, 99% з яких було ліквідовано у повітрі.
  • У ніч проти п'ятниці, 19 квітня, ізраїльські військові завдали ракетного удару по Ірану у відповідь на атаку на минулих вихідних.
Теги:
Ізраїль
ППО
Іран
ракетний удар
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