США виступають проти членства Палестини в ООН
Адміністрація президента США виступає проти поновленої спроби Палестини здобути статус повноправного члена ООН. Вашингтон підтримує державність палестинців, але виключно після переговорів з Ізраїлем
Про це заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг чиновника.
"Ми завжди чітко заявляли, що, хоча ми підтримуємо створення незалежної палестинської держави... це має бути зроблено шляхом прямих переговорів між сторонами, що ми і робимо зараз, а не в ООН", - сказав Міллер.
Він прямо не сказав, що Сполучені Штати накладуть вето на таку заявку палестинців у разі її надходження до Ради Безпеки ООН. Натомість опозиція США в Радбезі може заблокувати цю ініціативу, з огляду на той факт, що Вашингтон має право вето.
- 2 квітня прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що уряд планує до липня визнати Палестинську державу і невдовзі це зробить "критична маса" країн ЄС.
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