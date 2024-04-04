США виступають проти членства Палестини в ООН

Про це заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг чиновника.

"Ми завжди чітко заявляли, що, хоча ми підтримуємо створення незалежної палестинської держави... це має бути зроблено шляхом прямих переговорів між сторонами, що ми і робимо зараз, а не в ООН", - сказав Міллер.

Він прямо не сказав, що Сполучені Штати накладуть вето на таку заявку палестинців у разі її надходження до Ради Безпеки ООН. Натомість опозиція США в Радбезі може заблокувати цю ініціативу, з огляду на той факт, що Вашингтон має право вето.