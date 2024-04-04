Варшава викликала посла Ізраїлю в МЗС після його заяв про антисемітизм поляків
Посла Ізраїлю Якова Лівне викликали до МЗС Польщі після загибелі поляка в Газі та резонансного висловлювання дипломата на цю тему
Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Анджей Шейна, передає RMF24.
Шейна зазначив, що зустрінеться з послом особисто у п'ятницю о 10 годині ранку.
Сім волонтерів гуманітарної організації World Central Kitchen, в тому числі поляк, загинули в секторі Гази; організація повідомила, що їх обстріляла ізраїльська армія.
Віцеспікер Сейму Польщі й політик ультраправої "Конфедерації" Кшиштоф Босак назвав цей обстріл воєнним злочином. У відповідь Яків Лівне розмістив у мережі X допис, який викликав обурення у Польщі.
"Антисеміти завжди залишаться антисемітами, а Ізраїль залишиться демократичною єврейською державою, яка бореться за своє право на існування", – написав він, зазначивши, що Босак не засудив напад ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня.
"Прем'єр-міністр Нетаньягу, посол Лівне, переважна більшість поляків продемонстрували повну солідарність з Ізраїлем після нападу ХАМАС. Сьогодні ви піддаєте цю солідарність дуже важкому випробуванню. Трагічний напад на волонтерів і ваша реакція викликають зрозумілий гнів", – заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.
Він зазначив, що не схвалює те, як посол Ізраїлю в Польщі висловився про напад на гуманітарний конвой. "Якщо посол вирішив публічно виступити в соцмережах, він повинен скористатися цією можливістю і попросити простих людських вибачень", – сказав прем'єр-міністр.
Ситуацію прокоментував і президент Польщі Анджей Дуда.
"Моя оцінка полягає в тому, що на сьогодні пан посол є найбільшою проблемою для держави Ізраїль у відносинах з Польщею", – сказав Анджей Дуда.
"Ізраїль повинен виплатити компенсацію родині нашого вбитого громадянина. Це має бути відповідна компенсація", – додав він.
- У вівторок, 2 квітня, організація World Central Kitchen призупинила свою діяльність у Газі та регіоні після загибелі 7 її співробітників в результаті авіаудару. ЦАХАЛ взяв на себе відповідальність за інцидент.
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