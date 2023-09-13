БМП Marder, розвідувальні дрони та снаряди: Німеччина оголосила про новий пакет допомоги Україні

Про це йдеться на сайті уряду Німеччини.

Зазначається, що новий пакет допомоги від Німеччини для України містить:

20 БМП Marder з боєприпасами;

3000 снарядів калібру 155 мм;

2 танки для розмінування Wisent 1;

матеріали для знешкодження вибухонебезпечних боєприпасів;

система спостереження супутникового зв'язку Satcom;

20 розвідувальних дронів RQ-35 Heidrun;

2 мобільні антенні системи;

10 систем виявлення дронів;

сідельний тягач 8x8 HX81 та 4 напівпричепи;

9 транспортних засобів (вантажівки, мікроавтобуси, всюдиходи);

5 вантажівок 8x8;

3 машини швидкої допомоги;

1,5 млн набоїв до вогнепальної зброї.

В уряді зазначили, що поставки відбуваються з галузевих запасів, що фінансуються німецькими фондами для нарощування потенціалу безпеки.