БМП Marder, розвідувальні дрони та снаряди: Німеччина оголосила про новий пакет допомоги Україні
У середу, 13 вересня, Німеччина відзвітувала про нове постачання військової допомоги для України. До нового пакета увійшли розвідувальні дрони та бойові машини піхоти Marder
Про це йдеться на сайті уряду Німеччини.
Зазначається, що новий пакет допомоги від Німеччини для України містить:
- 20 БМП Marder з боєприпасами;
- 3000 снарядів калібру 155 мм;
- 2 танки для розмінування Wisent 1;
- матеріали для знешкодження вибухонебезпечних боєприпасів;
- система спостереження супутникового зв'язку Satcom;
- 20 розвідувальних дронів RQ-35 Heidrun;
- 2 мобільні антенні системи;
- 10 систем виявлення дронів;
- сідельний тягач 8x8 HX81 та 4 напівпричепи;
- 9 транспортних засобів (вантажівки, мікроавтобуси, всюдиходи);
- 5 вантажівок 8x8;
- 3 машини швидкої допомоги;
- 1,5 млн набоїв до вогнепальної зброї.
В уряді зазначили, що поставки відбуваються з галузевих запасів, що фінансуються німецькими фондами для нарощування потенціалу безпеки.
- 11 вересня концерн Rheinmetall заявив, що Федеральний уряд Німеччини доручив йому поставити в Україну 40 бойових машин піхоти Marder. Завдяки цьому замовленню загальна кількість машин Marder, які Rheinmetall поставить в Україну, збільшиться до 80.
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