BMW презентувала перший у світі автомобіль, який змінює колір за допомогою програми

Про це пише Reuters.



Концепткар BMW iX Flow використовує технологію електронного чорнила E Ink, яку зазвичай застосовують у електронних зчитувачах. Вона змінює колір авто на сірі й білі візерунки, однак компанія планує збільшити кількість кольорів.



За словами інженерів BMW, E Ink є дуже енергоефективною.



Дослідники нанесли на автомобіль своєрідний товстий папір, який завдяки електричним сигналам, керованими телефонним застосунком, виносить на поверхню машини різні пігменти. Це дозволяє автівці змінювати відтінок або дизайн, наприклад, мати смуги, як у спорткарів.



Також розробники мають намір додати можливість також змінювати колір авто за допомогою кнопки на приладовій панелі або жестів.



За словами представників BMW, збереження обраного кольору машини не витрачає енергії. У компанії зауважили, що таку функцію можна використовувати для відбивання сонячного світла. Так є змога у спекотний день змінити колір авто на білий, щоб відбивати світло, а в холодну погоду - на чорний, щоб поглинати тепло.

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