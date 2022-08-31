Боєприпаси для артилерії на 50 млн євро: очільниця МЗС Швеції оприлюднила деталі нового пакету військової допомоги Україні
Сьомий пакет шведської військової допомоги для України складатиметься з боєприпасів для артилерії загальною вартістю пів мільярда шведських крон і він не останній
Про це у своєму Twitter повідомила міністерка закордонних справ Швеції Анн Лінде.
За її словами, у пакеті передбачені боєприпаси для артилерійських установок загальною вартістю близько 500 млн шведських крон - майже 50 млн євро.
"Це не останній пакет. Шведське управління з питань військового забезпечення (FMV) та Збройні сили розглянуть можливість надати шведські артилерійські установки Archer, переносні зенітно-ракетні комплекси RBS70 та інше", - додала Анн Лінде.
- Нагадаємо, 29 серпня після зустрічі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою Магдалена Андерссон оголосила, що Швеція надасть 500 млн крон (майже 50 млн євро) військової допомоги Україні.
- 11 серпня міністр оборони Швеції заявив, що не виключає можливості виготовлення зброї для України. Також у Швеції планують створити фонд для збору грошей на виготовлення зброї в Україні.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.45
Купівля 39.45Продаж 40.24
-
EUR
Купівля 39.43Продаж 40.42
- Актуальне
- Важливе