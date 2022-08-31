Про це у своєму Twitter повідомила міністерка закордонних справ Швеції Анн Лінде.

За її словами, у пакеті передбачені боєприпаси для артилерійських установок загальною вартістю близько 500 млн шведських крон - майже 50 млн євро.

"Це не останній пакет. Шведське управління з питань військового забезпечення (FMV) та Збройні сили розглянуть можливість надати шведські артилерійські установки Archer, переносні зенітно-ракетні комплекси RBS70 та інше", - додала Анн Лінде.

Нагадаємо, 29 серпня після зустрічі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою Магдалена Андерссон оголосила, що Швеція надасть 500 млн крон (майже 50 млн євро) військової допомоги Україні.

11 серпня міністр оборони Швеції заявив , що не виключає можливості виготовлення зброї для України. Також у Швеції планують створити фонд для збору грошей на виготовлення зброї в Україні.

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