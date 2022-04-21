Боєприпаси та бронеавтомобілі: Іспанія відправила в Україну нову партію військової допомоги
Іспанія відправила в Україну нову партію військової допомоги. Зокрема, країна надає 200 тонн боєприпасів і військових вантажів, а також бронеавтомобілі
Про це заявив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес.
Він розповів, що новий вантаж зброї вже надходить до України. Іспанський корабель "Ізабель" сьогодні, 21 квітня, вже відбув з іспанського порту до Польщі. Він везе 200 тонн боєприпасів та інших матеріалів.
"Цей корабель має 30 вантажівок і 10 невеликих навантажених автомобілів з військовими матеріалами. Також Іспанія передає Україні 20 панцирних транспортних засобів. Це вдвічі більше, ніж ми будь-коли надсилали", – зауважив прем'єр.
Санчес наголосив, що Іспанія хоче, щоб ця війна скінчилася перемогою України.
"Я вірю, що ми маємо боротися проти безкарності. А надто після того, як я відвідав зранку Бородянку. Ті звірства, які там коїли, не можуть залишитися без кари", – додав він.
- 21 квітня влада Іспанії заявила про готовність надати допомогу Україні у розслідуванні воєнних злочинів РФ. Для цього вони надішлють групу експертів різного профілю, зокрема й судмедекспертів.
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