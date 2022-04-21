Іспанія допоможе Україні розслідувати воєнні злочини РФ, надіславши групу експертів, – прем’єр-міністр Педро Санчес

Про це розповів прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес під час спільного брифінгу з президентом Володимиром Зеленським.



Він запевнив, що Іспанія та її народ підтримують Україну у відстоюванні свободи та європейських демократичних цінностей, а також рішуче засуджують дії Росії та виступають проти цієї несправедливої війни.

"Ми підтримуємо, пане Президенте, ваші наміри приєднатися до європейської родини. Ви маєте право обирати свою долю й маєте цілком законні підстави зробити це, приєднавшись до спільного європейського дому", – розповів політик.

Прем'єр засудив звірства російських окупантів і наголосив, що такі дії не мають залишитись без кари. Тому Іспанія надасть допомогу Україні у розслідуванні воєнних злочинів РФ. Для цього країна надішле групу експертів різного профілю, зокрема й судмедекспертів.

"Ми хочемо, щоб Путін відповів за свої злочини, за злочини своєї країни. Ми допомагатимемо Україні, українському народові, допоки не досягнемо своєї мети – свободи та миру для України", – додав Санчес.

Раніше повідомляли, що Іспанія підтримує ініціативу судити президента РФ Володимира Путіна в Гаазі за воєнні злочини, скоєні під час вторгнення в Україну.