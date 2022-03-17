Іспанія долучається до ініціативи притягнути Путіна до суду в Гаазі, - Euractiv

Про це з посиланням на очільника МЗС Іспанії Хосе Мануеля Альбареса пише Euractiv.



"Іспанія приєднається до ініціативи щодо притягнення президента Росії Володимира Путіна до Міжнародного кримінального суду в Гаазі, щоб притягнути його до відповідальності за "воєнні злочини", скоєні російськими військами під час вторгнення в Україну", - повідомило видання.



Міністр зауважив, що вторгнення Володимира Путіна в Україну не мине для нього безкарно. За словами Хосе Мануеля Альбареса, мета іспанського уряду полягає в забезпеченні миру на українській території. Нещодавно Іспанія надіслала Україні летальну зброю для відбиття нападу РФ.



Раніше прем'єр-міністр країни Педро Санчес зазначив, що держава збільшить свій військовий бюджет до, імовірно, 2% ВВП згідно з вимогами НАТО, щоб протистояти новим безпековим викликам Іспанії через російську загрозу в Східній Європі.



Педро Санчес заявив, що Європа має звернути увагу на події в Україні, а ЄС і його союзники з НАТО - покращити власну обороноздатність.



"Ми повинні зупинити Володимира Путіна зараз, в Україні, тому що ми не знаємо, яка країна буде наступною", - наголосив очільник іспанського МЗС.

Нагадаємо, 16 березня у Міжнародному суді ООН в Гаазі зобов'язали Росію негайно припинити військове вторгнення в Україну.

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