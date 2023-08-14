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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Боєць "Легіону Свободи" розповів, як ворог відступаючи затягає українських військових у пастку, щоб накрити авіацією та артилерією
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Боєць "Легіону Свободи" розповів, як ворог відступаючи затягає українських військових у пастку, щоб накрити авіацією та артилерією

14 серпня, 2023 понедiлок
11:55
Війна з Росією ЗСУ

Боєць "Легіону Свободи" Костянтин Денисов з Запорізького напрямку зазначив, що сьогодні найбільшого удару зазнають сапери, які часто перші заходять на відбиті у ворога позиції

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Ситуація наступна: пішли наші хлопці у бій, а стрілецькі бої дуже важкі, вибили ворога. Перед тим як зайти на територію, спочатку треба провести розвідку, потім зачистити та закріпитися, це все відбувається під постійним вогнем російської артилерії та ворожих безпілотників, які кружляють над нашими головами. Росіяни не бовдури, вони можуть відступити, полишивши позиції, затягнути наших у мішок, а потім накрити й артою, і авіацією. Зокрема сьогодні 14 серпня вранці почала просідати ворожа піхота на одній з ділянок, звісно, вони відійшли, але потім піднялася російська авіація, яка почала потужно бомбити ті позиції", - розказав боєць "Легіону Свободи".

Костянтин Денисов додав, що потрібно все обережно і грамотно робити, тому що ворог підлий та підступний. Так вже було неодноразово на Запорізькому напрямку, коли окупанти начебто відійшли, а наші бійці починають заходити і відразу зі всіх сторін потрапляють під обстріл.

"У противника перша лінія – мотострілки, мобіки та місцевий зброд у вигляді батальйону Судоплатова (створене окупантами так зване добровольче угруповання на території Запорізької області – ред.). А друга лінія – спецназ ГРУ та ВДВ, морська піхота та інші спецпідрозділи. Українським оборонцям треба дуже обережно та зважено до всього підходити, тому потихеньку вони роблять свою роботу, витискаючи ворога", - зауважив Денисов.

Боєць підкреслив, що сьогодні найбільший удар відбувається по саперах, бо вони часто перші заходять на відбиті у ворога позиції. Відповідно, буває, що сапери в одному обличчі й штурмовики, і розвідники, і рота вогневої підтримки, тобто дуже велике на них навантаження.

  • 12 серпня у звіті міністерства оборони Великої Британії йшлося, що російські окупанти, ймовірно, передислокували підрозділи повітряно-десантних сил з Херсонської в Запорізьку область
  • станом на 14 серпня за повідомленням Генштабу ЗСУ від початку повномасштабного вторгнення РФ до України ворог втратив 254 380 військових. На фронті протягом 13 серпня між Силами оборони України та російським військом відбулося понад 30 бойових зіткнень 

Україна
військові
російська армія
ЗСУ
окупанти
Запорізька область
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