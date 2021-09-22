Боєць UFC Макгрегор зганьбився під час бейсбольного матчу

Відео курйозного епізоду виклав журналіст Роб Фрідман у twitter.

Колишній чемпіон UFC (Абсолютного бійцівського чемпіонату) відкривав матч між "Чикаго Кабс" та "Міннесотою Твінс" у MLB (Головній лізі бейсболу). Макгрегору довірили виконати символічну подачу, але він не впорався із завданням та кинув м'яч вкрай неточно.

Наразі Конор Макгрегор відновлюється після перелому ноги, який він отримав у бою проти американця Дастіна Пуар'є.



Нагадаємо, 11 липня Конор Макгрегор поступився Дастіну Пуар'є технічним нокаутом через перелом ноги.

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