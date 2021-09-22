Боєць UFC Макгрегор зганьбився під час бейсбольного матчу
Ірландський боєць змішаних єдиноборств Конор Макгрегор запустив м'яч на трибуни під час символічного кидка на бейсбольному матчі у США
Відео курйозного епізоду виклав журналіст Роб Фрідман у twitter.
Колишній чемпіон UFC (Абсолютного бійцівського чемпіонату) відкривав матч між "Чикаго Кабс" та "Міннесотою Твінс" у MLB (Головній лізі бейсболу). Макгрегору довірили виконати символічну подачу, але він не впорався із завданням та кинув м'яч вкрай неточно.
Наразі Конор Макгрегор відновлюється після перелому ноги, який він отримав у бою проти американця Дастіна Пуар'є.
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Нагадаємо, 11 липня Конор Макгрегор поступився Дастіну Пуар'є технічним нокаутом через перелом ноги.
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