Бої на межі Херсонщини та Миколаївщини стали набагато запеклішими, - полковник Костенко

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".



"Останнім часом обстріли у Миколаєві чути часто. Якщо раніше ворог обстрілював місто здебільшого вночі, то зараз майже цілий день з деякими перервами. Застосовує великокаліберні міномети типу "Тюльпан" для того, щоб діставати до міста. Є втрати серед цивільних. Вже сьогодні вранці ворог обстрілював Миколаїв, пів години тому були великі вибухи", – розповів Костенко.



Полковник зазначив щодо першої лінії, де точаться бої на межі Херсонської та Миколаївської областей, то там стало набагато запекліше.



"Ворог намагався зрушити позиції української армії, але наші їх відбили. Це локально, зараз мова не про наступ. Ворог хотів стати на інше село, на інші висоти, щоб краще займати оборону. Наші не дають їм це зробити, самі пересуваються і шукають місце для кращих позиції, тому зараз на першій лінії йдуть дуже серйозні бої. Перша лінія велика по довжині, мінімальна відстань до Миколаєва близько 20 км. Тому ворог і обстрілює, бере далекобійну артилерію, РСЗВ (ракетні системи залпового вогню, – Ред.), якими може дотягуватися до Миколаєва", - пояснив Костенко.



Полковник не виключає інтенсивність ворожих обстрілів Миколаївщини через активізацію української армії на Херсонському напрямку.







Роман Костенко повідомив: "В тій локальній боротьбі, за місцевість і за позиції, ЗСУ ведуть дуже кровопролитні бої, намагаючись витіснити ворога. А ворог використовує всі види артилерії й, можливо, через це починає активніше обстрілювати місто і цивільне населення, серед якого є загиблі".

Полковник СБУ зауважив, що відчутна концентрація сил противника на Миколаївському напрямку.

"Ми бачимо, як постійно підвозять нові сили, техніку, боєприпаси. Ми вже говорили про танки Т-62, які вони зняли з консервації та перекидають на південний напрямок. Тому розуміємо, що вони закріпляються, щоб мати можливість перейти до наступу, і це тільки справа часу. Противник вже спрямовує сили на напрямках Запорізької, Донецької областей та на Схід, Південь. Я думаю, вони у першу чергу розраховують закінчити питання Сходу і продовжити потім на Півдні", – підкреслив Костенко.



Роман Костенко запевнив, що Миколаївський регіон готовий до оборони. Підготовлено декілька ліній оборони для відбиття ворожого нападу. Такі роботи далі продовжуються і по обороні міста, і по всьому регіону аж до з'єднання з Кіровоградським напрямком.